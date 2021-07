La solidarité s’organise à Mons-Borinage: voici comment vous pouvez aider

Notre région de Mons-Borinage est relativement épargnée par rapport au déluge que subit la province de Liège. Chez nous, les initiatives pour venir en aide aux sinistrés se multiplient. Les communes de Dour et Honnelles font même appel aux volontaires pour aller aider à nettoyer. Un car est organisé mardi. Voici comment vous pouvez aider.

De nombreuses initiatives se sont mises en place dans notre région pour le moment relativement épargnée par rapport à ce que subit la province de Liège. Les habitants de chez nous veulent aider.

Voici un listing, non exhaustif sans doute, des initiatives déjà mises en place.

À Quaregnon

Une collecte de matériel de première nécessité est organisée à l’épicerie sociale du CPAS (rue Charles Dupuis, 114 – 7390 Quaregnon).

Ils recherchent du matériel en bon état : vêtements, chaussures, essuies, serviettes…

Les locaux de l’épicerie sociale sont accessibles du lundi au jeudi de 09H00 à 12H00 et de 13H00 à 15H00, le vendredi de 09H00 à 12H00.

À l’arche de Noé de Maisières

Devant l’étendue de la catastrophe, le refuge pour animaux a décidé de se mobiliser pour aider les humains. « Nous organisons une collecte de vêtements : enfants, femmes, hommes, chaussures. Couvertures, sacs de couchage, denrées alimentaires non périssables, matériel de toilette. « Inscrivez sur les sacs ce qu’ils contiennent svp, pour plus de facilité. Des packs d’eau aussi, car l’eau n’est plus potable chez eux ! », indique le refuge.

« Nous organiserons un ou plusieurs convois, dès que possible pour venir en aide à ces pauvres gens qui ont tout perdu… Vous pouvez déposer vos dons ce vendredi entre 8h et 17h. N’hésitez pas à sonner entre 8h et 13h. Samedi et dimanche entre 14h et 17h. On peut aider les animaux, mais là l’humain a besoin de NOUS !! »

À l’étoile de Bonté de Quaregnon aussi

Le refuge pour animaux de Quaregnon se mobilise aussi pour les sinistrés.

« Ces familles ont besoin de vêtements, chaussures, nourriture, boissons, gels douche, meubles, couvertures… mais n’oublions pas que dans ces familles, des animaux sont également présents donc petites pensées à ces loulous. Vous pouvez passer à la rue des Fachelles 83, 7390 Quaregnon, du lundi au samedi de 10h à 17h pour déposer tous vos dons. »

Sur Colfontaine

Le service d’aide aux familles et seniors du Borinage organise une collecte de denrées non périssables et de vêtements qui seront distribués aux personnes les plus touchées. « Nous comptons sur vous et sur votre générosité. D’avance merci pour eux. Vous pouvez déposer vos dons au Service d’aide aux familles et seniors du Borinage à la rue Arthur Descamps 162, 7340 Colfontaine. Du vendredi 16 juillet au mercredi 21 juillet de 8h à 16h30. »

À Quiévrain

Les Quiévrainois qui souhaitent apporter un soutien concret aux victimes de ces inondations peuvent les aider via la Croix-Rouge de Belgique. L’appel est lancé par la commune.

« Un don financier est possible via un virement sur le numéro de compte général de la Croix-Rouge de Belgique : BE72 0000 0000 1616 avec la communication « Solidarité quiévrainoise inondations ».

Un don de vêtements est également possible :

– soit à la caserne des pompiers (Place du Ballodrome, 1 à Quiévrain) de 8h à 20h ;

– soit à la Maison de la Croix-Rouge de la section des Hauts-Pays (Grand-Rue, 25 à Dour). Les vêtements peuvent y être déposés sur rendez-vous au 065/679.610. La Maison de la Croix-Rouge est joignable pendant ses heures d’ouverture : Lundi : 9h-12h et 13h-16h – Mardi : fermé – Mercredi : 12h30-16h – Jeudi : 8h30-10h30 et 14h-17h – Vendredi : 8h30-10h30. »

Sur Frameries

« Nos amis de Frameries organisent un point de collecte pour déposer vos dons à Eugies à partir de 18h et demain matin, vendredi » communique le conseiller Lionel Pistone, cdH. Sont attendus : couvertures, lits de camps, sacs de sable, vêtements chauds hommes/femmes/enfants. « Ils seront ensuite acheminés vers Liège par les jeunes cdH de notre arrondissement. Pour les dons sur Eugies, infos : 0491.97.97.42 »

Les jeunes cdH de la région ont effectivement lancé un appel dès ce jeudi matin.

À Mons

La cité du Doudou ne va pas rester les bras croisés. La Ville de Mons a déjà pris contact avec le gouverneur du Hainaut, Tommy Leclercq, qui doit normalement coordonner les aides des communes hennuyères. « Nous allons proposer notre aide, vu l’ampleur des dégâts, toutes les communes wallonnes doivent être solidaires » explique le bourgmestre montois Nicolas Martin.

Mons peut mettre à disposition des vivres, de l’eau, du sable et même du personnel si cela s’avère nécessaire.

À Dour et à Honnelles

« Mes collègues en province de Liège me disent être déjà submergés de dons de vêtements et de couvertures. Si cela change, je vous tiendrai informé, communique le bourgmestre dourois Carlo Di Antonio. Ce dont ils vont avoir le plus besoin la semaine prochaine, quand l’eau se sera retirée, ce sont des bras. C’est pourquoi, en collaboration avec mon collègue Mathieu Lemiez, qui organise la même opération sur Honnelles, nous nous rendrons sur place en car mardi prochain avec tous les volontaires dourois qui se manifesteront pour aider à nettoyer. Plus précisément dans la commune de Chaudfontaine (à repréciser avec les autorités locales). Nous utiliserons le car de la Commune de Dour et si nécessaire des véhicules supplémentaires. » Il faut vous munir de bottes, pelles et vêtements chauds.

Ce mardi 20 juillet, le départ est prévu à 6 h du matin. Pour s’inscrire, un mail sur Dourentraide@gmail.com et/ou remplir le formulaire ici https ://forms.gle/QfGrHA8kUvDUUjwT6