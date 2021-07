Décès d’Aurélien à Quiévrain: «On a reçu énormément de soutien», disent ses parents

Les parents d’Aurélien, Dorothée et Frédéric, témoignent du soutien qu’ils ont reçu. - H.W.

Dimanche 4 juillet, le village de Baisieux, et particulièrement une famille, a vécu l’horreur. Aurélien, 18 ans, est décédé dans un accident agricole. Plus de 10 jours après le drame, les parents d’Aurélien témoignent et souhaitent dire «merci».