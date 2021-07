Inondations à Mons et Quévy: voici le bilan de ce vendredi (photos et vidéo)

C’est ce jeudi soir que les pluies se sont abattues sur notre région. Ce sont les communes de Mons et de Quévy qui ont été touchées par les intempéries et les inondations. Les pompiers de Mons sont toujours sur le terrain. Les caves inondées et les routes submergées sont nombreuses, mais ce vendredi, on ne dénombrait pas de blessés.