Mons-Borinage: propositions d’aide pour héberger des animaux en urgence

Le centre provincial des métiers du cheval de Ghlin propose 50 box pour des animaux victimes des inondations. D’autres associations et refuges de Mons-Borinage se mobilisent aussi pour les animaux.

Après la solidarité pour les humains sinistrés, la solidarité se met en marche pour les animaux victimes des inondations. « Au vu des circonstances dramatiques que vivent nos concitoyens le centre provincial « Les Métiers du Cheval » propose à titre gracieux l’hébergement en urgence de gros animaux (chevaux, ânes, poneys…) en accord avec les autorités provinciales », communique l’école de Ghlin.

Des animaux peuvent être hébergés. - C.W.

En tout, 50 box sont disponibles. Les animaux seront hébergés dans des conditions optimales sous la surveillance bénévole de personnel qualifié sur le site du centre provincial « Les Métiers du Cheval ». L’endroit se situe au numéro 31 de la route de Wallonie, à 7011 Ghlin (Hippodrome de Wallonie).

Un transport, composé d’un camion 2 chevaux, est possible si vous avez des difficultés à en organiser un.

Départ vers Liège

L’ASBL « Love Cats » lance de son côté une opération sur le terrain : « Si vous avez une journée à consacrer (ce dimanche 18 juillet), avec notre comportementaliste entre autres, nous organisons un départ dans la région de Mons-Borinage vers la région liégeoise/Hautes Fagnes… sinistrée. Il faut une voiture et une ou deux cages de transport (si vous avez un lecteur de puces, c’est bien aussi). Le but : retrouver des animaux vivants, blessés ou malheureusement morts. Et identifier les propriétaires. Nous lançons aussi un appel pour de la nourriture et des couvertures, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ».

À Lens, le refuge Tabula Rasa, accueillant principalement des chevaux et animaux de la ferme, se proposait aussi pour accueillir des animaux en mauvaise posture. Pour ce qui est des chiens et des chats, l’Etoile de Bonté à Quaregnon et Chat Pristi à Jurbise proposaient à leur tour d’accueillir d’éventuels rescapés à quatre pattes. Pour l’heure, ils n’ont pas encore accueilli d’animaux victimes des inondations.