Province du Hainaut: de nombreuses personnes ont dû être relogées

Suite aux intempéries qui ont fortement frappé notre pays ces derniers jours, le Gouverneur de la province de Hainaut continue de suivre l’évolution de la situation. Une nouvelle réunion de crise s’est tenue ce vendredi matin en présence des représentants des services de secours.

Le bilan à ce stade, au niveau hennuyer, est le suivant :

Dans l’Est et le Sud de la province, la zone de secours Hainaut-Est explique que la situation tend à se normaliser. Deux communes restent principalement impactées : Montigny-le-Tilleul et Ham-sur-Heure/Nalinnes. Plusieurs personnes ont dû être relogées. À Châtelet, ce fut le cas pour 6 personnes ; Aiseau-Presles, 2 couples ; Gerpinnes, 2 personnes relogées. 3 centres d’accueil y restent ouverts.

Dans le centre de la province, la situation est actuellement stable après la montée des eaux hier soir. À Braine-le-Comte, quatre personnes ont été relogées dans un gîte. En Wallonie-Picarde, la zone a été épargnée par les intempéries.

Quelques conseils

Par ailleurs, tant la zone de secours Hainaut-Centre que la zone de secours Wallonie Picarde ont envoyé du personnel et du matériel pour soutenir leurs homologues de l’Est du pays. La centrale 112 a également renforcé ses équipes afin de prendre en charge certains appels de Liège.

La police fédérale du Hainaut soutient également ses collègues de Liège par l’envoi de renforts. Il a également été demandé aux zones de police non/peu impactées de faire offre de service afin de soutenir les zones de police touchées.

Pour rappel

En cas d’urgence NON vitale, appelez le 1722.

En cas d’urgence VITALE, appelez le 112.

En cas de questions administratives suite aux intempéries, appelez le 1771.

Limitez vos déplacements au maximum et ne prenez pas de risques.

Restez à l’écoute des médias pour suivre l’évolution de la situation.

Concernant la situation pluviométrique, le réseau SNCB, ORES (électricité et Gaz) et la qualité de l’eau (SWDE), les informations évoluant constamment, nous vous invitons à consulter, ci-dessous, la rubrique Sources d’informations et liens utiles, reprenant l’ensemble des sites utiles