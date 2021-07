Équipés d’une barque, David et ses 2 amis montois sont partis à Liège pour aider

Si beaucoup se trouvent encore dans des situations dramatiques ce jeudi matin, l’heure de constater les dégâts est arrivée. La Vallée de la Vesdre est ravagée. Maisons, bâtiments publics, monuments ou encore routes sont détruites. Le bilan humain, lui, est déjà beaucoup trop lourd et on s’attend malheureusement à d’autres mauvaises nouvelles. À Liège, le niveau de la Meuse s’est stabilisé ce matin et ne devrait plus monter, le pic ayant été atteint. Voici le point complet sur les inondations en région liégeoise.