Le festival du film de Mons a dévoilé son palmarès

Le 36e festival international du film de Mons s’est clôturé ce vendredi. Et le jury, présidé par l’acteur Georges Corraface, a rendu son verdict. Voici le palmarès 2021 :

Grand Prix : I Never Cry de Piotr Domalewski (Pologne/Irlande)

Dame Blanche offre au réalisateur un prix d’une valeur de 12.000 € pour des travaux de post-production pour son prochain long-métrage. 5.000 € offerts par le Festival International du Film de Mons à l’ayant-droit du film destinés en une aide à la distribution ou à la promotion en salles sur le territoire belge.

Prix de la meilleure réalisation : The Whaler Boy de Philipp Yuryev (Pologne/Russie/Belgique)

Bon de 15.000 euros offerts par Mikros pour des travaux de post-production image, effets spéciaux et étalonnage, à valoir sur une prochaine production.

Prix du scénario : My Wonderful Wanda de Bettina Oberli (Suisse)

Prix d’interprétation : Diane Rouxel pour La Terre des Hommes de Naël Marandin (France)

Prix Cineuropa : I Never Cry de Piotr Domalewski (Pologne/Irlande)

Espaces promotionnels d’une valeur de 5.000 euros offerts par Cineuropa à un film européen de la compétition internationale.

Prix RTBF : Gagarine de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh (France)

10.000 € en acquisition de droits de diffusion offerts par la RTBF au distributeur belge du film.

Prix du regard citoyen : Gaza Mon Amour de Arab & Tarzan Nasser (Palestine)

Prix du public : La Terre des Hommes de Naël Marandin (France)

Et les prix pour les courts-métrages belges :

Prix du jury : Titan de Valéry Carnoy (Belgique)

2.000 € offerts par la société de production de musique Rabada sur la composition d’un court-métrage.

Prix de la presse belge : Famille Nucléaire de Faustine Crespy (Belgique)

Prix de la critique des deux associations professionnelles belges de presse cinématographique, l’U.C.C. & l’U.P.C.B. Le prix de la presse belge sera valorisé par 2000 euros en prestations techniques offertes par la société Bardaf.