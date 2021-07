Foot: un stage sur le thème de l’Euro à l’USGTH

L’USGTH vient d’organiser un premier stage d’été qui a rassemblé 70 enfants âgés de 5 à 13 ans. Près de 80% des inscrits provenaient du club saint-ghislainois. Les participants ont bénéficié de conditions climatiques très favorables pour pratiquer leur passion.

Les premiers jours du stage ont servi à perfectionner différents aspects comme la condition physique, les passes, les frappes et les dribbles, sous la conduite de cinq formateurs diplômés de l’Union.

La semaine s’est conclue sur le thème du moment : l’Euro. « Nous avons créé des équipes, qui ont disputé un mini-tournoi », explique le responsable Sandro Angelini. « Chacune a inventé un cri de guerre, tandis que les hymnes nationaux ont retenti avant les matches. Il y avait la Belgique, l’Espagne, l’Angleterre et l’Italie. La Squadra a terminé en tête des éliminatoires, mais ce sont les Diables rouges qui ont remporté la finale. Un excellent moment ! »

Deux autres stages

Le jour de clôture, les parents ont été invités à suivre une démonstration foot en musique. Les enfants ont ensuite reçu un diplôme, une photo individuelle et un t-shirt. Le club a également offert aux stagiaires un festival « hamburger-frites » à volonté. Une semaine bien remplie, assurément. Et ce n’est pas tout ! Deux autres stages figurent déjà au programme de l’USGTH, du 26 au 30 juillet et du 13 au 27 août. Ils sont ouverts à tous, affiliés ou pas, débutants ou pas. Il reste quelques places. Contact : Sandro Angelini au 0472/200.043.

F.Mi.