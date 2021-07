Inondations: 103 personnes toujours présumées disparues, «contactez les secours»

Le bilan des inondations qui ont touché la Wallonie s’alourdit ce samedi soir avec 27 victimes confirmées et 103 personnes présumées disparues, indique le Ministère de l’Intérieur.

Le bilan des inondations qui ont ravagé la Belgique ces derniers jours s’est encore alourdi samedi soir. Selon le centre de crise, on compte désormais 27 victimes confirmées et 103 personnes, qui restent injoignables, sont présumées portées disparues.

Plusieurs facteurs peuvent toutefois expliquer ce nombre élevé : de nombreuses personnes se trouvent actuellement sans moyen de communication à la suite de la perte de leur téléphone, ou en raison de l’absence de moyens pour recharger leur batterie. Certaines d’entre elles ont également pu être emmenées dans un hôpital sans papiers d’identité et n’ont pas encore eu l’occasion de se manifester auprès de leurs proches.

Les autorités encouragent dès lors les personnes qui n’ont pas encore eu de contacts avec leurs proches pour ces différentes raisons de se signaler le plus rapidement possible aux services de secours. « Et si vous restez sans nouvelles d’un proche, nous vous invitons à prendre contact avec votre zone de police locale qui rassemble les informations sur les personnes disparues », ajoutent-elles.

Par ailleurs, les citoyens ayant des questions pratiques sur les démarches à entreprendre après l’inondation de leur habitation peuvent appeler gratuitement le numéro d’information 1771 pour obtenir des informations. Via cette ligne, une personne en détresse peut également obtenir un soutien moral, rappellent les autorités.

Ces dernières soulignent enfin que « le moyen le plus simple d’aider est d’effectuer un don sur le compte de la Croix-Rouge BE70 0000 0000 2525 » ou de s’inscrire sur la plateforme des volontaires de crise de la Croix-Rouge.

« Ne vous rendez pas sur les zones sinistrées. Cela pourrait mettre en danger les opérations de sauvetage des services de secours. Attendez un appel spécifique de la Croix-Rouge ou d’une commune pour donner ou apporter du matériel », avertissent-elles.