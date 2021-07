Bagarre pour un feu d’artifice à Saint-Ghislain: le policier tabassé est acquitté

Tout a dégénéré à cause d’un feu d’artifice. - Illustration / Isopix

Lors du réveillon de Noël 2017, ‘Denis’ (prénom d’emprunt) avait demandé à des voisins de stopper le feu d’artifice qui menaçait sa toiture et une maison en chantier contenant des produits inflammables. Il a subi des coups, et son épouse également, en s’interposant. Il a pourtant été traîné devant les tribunaux et a eu des soucis avec sa hiérarchie. Mais il a finalement été acquitté.