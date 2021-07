Mons-Borinage: voici comment se rendre à Liège en car pour aider les sinistrés

Les élans de solidarité se multiplient dans la région pour aider les victimes des inondations dans la province de Liège notamment. Il est toutefois recommandé d’éviter les élans « sauvages » provenant d’initiative propre, même si elles sont de bonne foi. Des communes et associations organisent par contre des trajets en car pour s’y rendre. Voici les différentes dates pour cette semaine.

La solidarité, c’est le réflexe de nombreux d’entre vous, Montois et Borains, suite aux images d’horreur provenant des provinces de Liège et de Namur que l’on peut voir un peu partout depuis les inondations qui ont dévasté de nombreux villages et villes. Même si le geste est aussi noble que beau, les autorités liégeoises demandent actuellement d’éviter les initiatives « sauvages » qui causent des difficultés aux secours qui évacuent encore des victimes et travaillent d’arrache-pied.

Il est tout de même possible d’aller aider, en rejoignant des initiatives encadrées, notamment par des communes ou organisations.

Voici une liste non-exhaustive des initiatives dont le départ est prévu pour cette semaine :

20 juillet – départ de Dour pour Verviers – 7h30

Ce mardi est organisé un premier départ depuis Dour. D’abord annoncée, puis annulée, une première journée d’aide a finalement été organisée ce dimanche. « On a totalement improvisé ce trajet. Samedi soir, on a reçu un appel au secours d’un centre de tri qui était débordé par les dons. On s’est décidés à 18h et puis à 20h, c’était bouclé pour le lendemain », explique le bourgmestre, Carlo Di Antonio.

Suite au succès de cette première journée solidaire, deux trajets sont organisés pour ce mardi. Le premier va au même endroit que dimanche, à savoir à Verviers pour trier les dons. Le départ est prévu à 7h30 sur le parking de la Grand’Place de Dour.

Il est possible de s’inscrire via dourentraide@gmail.com.

20 juillet – départ d’Autreppe pour Verviers – 7h30

Un bus au départ d’Autreppe, dans les Honnelles, se rendra également à Verviers pour faire du tri dans les dons. « J’ai inscrit notre commune au centre de crise pour la province de Liège. On fait ce qu’on peut pour aider les autres communes mais toujours en essayant de ne pas embêter les gens là-bas et de ne pas gêner. On ne peut pas rester sans rien faire », explique le bourgmestre, Matthieu Lemiez, qui pense par ailleurs réitérer l’opération si nécessaire.

Pour vous s’inscrire, il faut envoyer un mail à Brigitte.claus@honnelles.be

20 juillet – départ de Dour pour Chaudfontaine – 8h

À côté du départ pour Verviers, un autre car se rendra quant à lui à Chaudfontaine ce mardi. Le départ est également prévu depuis la Grand’Place de Dour, pour 8h du matin cette fois. « On a besoin de bras pour remettre en ordre les rues, les maisons, mettre de l’ordre », ajoute le bourgmestre de Dour.

Concrètement, il est nécessaire d’être équipé de bottes et d’une pelle. Le travail se fera dans les rues des localités concernées. Il est également possible de s’inscrire via dourentraide@gmail.com.

Comme pour Honnelles, le bourgmestre de Dour pense également à réitérer l’expérience. « La grosse crainte qu’ils ont là-bas, c’est d’être oubliés dans quelques jours, que la solidarité ne dure pas dans la durée. Donc, si on continue à avoir des gens motivés, on pourrait envisager d’avoir des départs réguliers pour continuer à aller aider là-bas », conclut Carlo Di Antonio.

21 juillet – départ de Jurbise – 8h

La commune de Jurbise réitère son expérience de ce lundi en proposant un nouveau départ de Jurbise ce mercredi 21 juillet, jour de la fête nationale.

« Un car sera affrété ce mercredi 21 juillet pour aller aider les sinistrés », explique la bourgmestre, Jacqueline Galant. Pour participer, vous pouvez vous inscrire via jacqueline.galant@skynet.be ou au 0477/412.853. N’oubliez pas vos seaux, bottes et raclettes !

Il est également possible de faire des dons : « Les besoins en matériel et produits d’hygiène et de nettoyage ainsi qu’en eau potable sont nombreux ! Un appel est aussi lancé pour les denrées suivantes : lait, café moulu, sucre, gobelets et bols plastiques, tout ce qui se tartine, tout ce qui se mange sans préparation, du matériel pour la préparation de repas de masse, du pain, des sandwichs, des biscottes, des sacs pour confection des « colis » ménagers », détaille-t-elle. Ces dons sont à déposer à l’administration communale, c’est-à-dire l’Orangerie de la salle Jacques Galant, ce mardi 20 juillet entre 7h et 16h.

21 juillet – départ de Ghlin pour Chaudfontaine – 9h

Le jour de la fête nationale, des citoyens montois ont également décidé de se mobiliser. « Nous démarrons du parking du Brico de Ghlin pour maximum 9h. Direction l’entité de Chaudfontaine, à confirmer avec les informations que je reçois de la commune elle-même », précise Ludivine Gara, organisatrice. Cela se fait en voiture et covoiturage. « C’est le 2e départ que nous faisons pour apporter notre aide là-bas. Le premier départ a eu lieu ce samedi avec deux camionnettes de dons vers Pepinster. »

Pour s’inscrire, il faut passer directement via l’événement Facebook : https ://www.facebook.com/events/297924608752339/

23 juillet départ de Mons – heure de départ à définir

En fin de semaine est organisé un gros départ de Mons. C’est David Jeanmotte qui est à l’origine du projet. Actuellement, ses équipes et partenaires sont occupés à rassembler les dons. « On a encore besoin d’eau, de matériel pour nettoyer, de produits d’entretien, de nourriture non périssable, de nourriture pour les animaux, etc. mais plus de vêtements », précise Fabienne De Brabanter, partenaire de David Jeanmotte.

Le départ est prévu pour ce vendredi. Pour s’inscrire, vous pouvez envoyer un message à Fabienne De Brabanter, au 0492/46.28.08.