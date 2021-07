Ces Saint-Ghislainois ont tout plaqué pour ouvrir un gîte dans le sud de la France

Sophie et Olivier sont désormais installés dans le petit village de Mailhac. - D.R.

Beaucoup en rêvent mais peu osent franchir le pas. Sophie et Olivier, par contre, n’ont pas hésité et ont tout plaqué pour changer de vie. Habitants d’Hautrage, ils ont déménagé dans un petit village du sud de la France. Ils y ont ouvert un gîte et des chambres d’hôtes.