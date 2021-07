Cœur d’Havré repeint: ce n’est pas du vandalisme, mais un beau geste de l’artiste!

Insolite

Ce mardi matin, équipé d’une échelle, un homme était en train de peindre l’immense cœur rouge installé sur le rond-point du bois d’Havré. La police a même débarqué ! Mais il s’agissait de l’artiste Alfredo Longo lui-même. L’objectif : pousser aux dons pour aider les sinistrés des inondations.

Le message « Fais un don » apparaît maintenant en grosses lettres blanches sur le cœur rouge d’Alfredo Longo. L’artiste a peint le numéro de compte de la Croix Rouge destiné à aider les sinistrés des inondations. L’inscription se termine par « Mons est avec vous ».

Photo AL

« J’ai eu la chance d’exposer au moins deux fois dans la région de Liège, explique l’artiste montois. Je dors mal depuis plusieurs nuits. D’ailleurs, ce mercredi, avec d’autres amis artistes, nous partons sur place pour aider. J’ai sonné au centre d’appels, ils m’ont demandé ce qu’on voulait faire, on a expliqué qu’on avait des bras, des raclettes… » Mais pour Alfredo Longo, cela ne suffisait pas, il s’est demandé ce qu’il pouvait faire de plus. Et dans la nuit, il a eu l’idée de peindre son cœur du bois d’Havré.

Photo LD

« Tellement de gens passent par là. Et s’il y a un don à faire dans sa vie, c’est bien celui-là. Si chacun met une petite somme, on va réussir à atteindre des millions. Et puis ce cœur est tellement symbolique. »

Patrouille de police

Mais son initiative n’est pas passée inaperçue. Et des personnes se sont même inquiétées auprès des services de police. « La police, très gentille, s’est arrêtée et m’a demandé ce que je faisais, si j’avais les autorisations… J’ai expliqué que c’est moi qui avais fait le cœur, mais il est plus connu que mon visage ! sourit le Montois, du coup, ils m’ont demandé mes papiers ! ». L’artiste a même dû contacter les autorités communales pour prévenir de sa démarche. « Et quand la police est revenue, une autre patrouille, j’ai pu expliquer que cette fois-ci même le bourgmestre était au courant », s’amuse l’artiste.

Archives/ V.P.

Pour le moment, un seul côté du cœur est peint. Alfredo Longo doit retourner sur place pour inscrire le même message de l’autre côté.