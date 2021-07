Fête nationale: un défilé sous le signe de la sobriété, avec le passage d’Elisabeth

Sur la place des Palais à Bruxelles, le défilé à l’occasion de la fête nationale a débuté peu après 14 heures. Une présence marquante dans la tribune est celle de Delphine Boël, qui a été officiellement reconnue par la cour comme la fille du roi Albert II l’année dernière. La princesse héritière Elisabeth fait partie du défilé en tant qu’élève officier de l’Académie royale militaire.

Le défilé à l’occasion de la fête nationale a débuté peu après 14h00 sur la place des Palais à Bruxelles. Au lendemain de la journée de deuil national en hommage aux victimes des inondations qui ont frappé le pays la semaine dernière, l’événement a été placé sous le signe de la sobriété. La lutte contre le Covid-19 a également été mise en avant.

La princesse héritière Élisabeth a participé au défilé en tant qu’élève officier de l’École royale militaire. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont visiblement regardé avec fierté et émotion le passage de leur fille aînée. Élisabeth vient de terminer sa formation militaire d’un an avec un camp tactique à Arlon.

La princesse Delphine et son mari Jim O’Hare se trouvaient pour la première fois dans la tribune aux côtés du prince Laurent (sans son épouse Claire) et de la princesse Astrid et du prince Lorenz. Hormis les invités officiels, très peu de monde s’est rendu à Bruxelles pour ces festivités limitées du 21 juillet.

Le nombre de soldats dans la partie militaire du défilé a été considérablement réduit cette année, car de nombreux militaires sont mobilisés dans les zones touchées par les inondations. Les hélicoptères n’ont notamment pas participé au défilé aérien. Enfin, la manifestation dynamique de la Défense a été annulée pour continuer à garantir une disponibilité maximale des unités, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Une attention particulière a en outre été accordée à la guerre de Corée, qui a commencé il y a 70 ans. Des vétérans du conflit et des militaires coréens ont pris part au défilé.

Toujours dans la partie civile, le nombre de troupes à pied a été drastiquement réduit en raison du déploiement sur le terrain. Un détachement composé d’aspirants-commissaires de l’Académie nationale de police et d’aspirants-inspecteurs de l’École de police de Liège a défilé, accompagnés par des cadets de la zone de Police Bruxelles-Capitale-Ixelles. Ils ne font pas partie des services de secours actuellement en interventions dans les régions sinistrées.

Enfin, le détachement civil motorisé participant au défilé a également été fortement réduit à quelques véhicules par composante. Quelques véhicules étrangers (luxembourgeois, allemand et français) étaient présents afin d’illustrer la collaboration internationale.

Le défilé a été entrecoupé de prestations d’artistes, comme celles de Loïc Nottet ou encore Novastar, retransmises depuis différents sites à travers le pays.