Les mosaïques de «Jaja Mons», une passion ressuscitée par le confinement

C’est «grâce» au confinement que Jaja s’est découvert une véritable passion. Ou plutôt: elle a redécouvert un talent qu’elle avait laissé en sommeil depuis très longtemps: la mosaïque. Depuis, elle s’y consacre quotidiennement. Et ses amis sont de plus en plus nombreux à lui réclamer un tableau. Le Doudou est le thème le plus demandé, car Jaja est une Montoise pur jus.

