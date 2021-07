France: voici les hypermarchés frontaliers où le pass sanitaire sera nécessaire

Dès le 1er août, il faudra un pass sanitaire pour entrer dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m², en France.

Depuis mercredi, un pass sanitaire anti-covid doit être présenté en France dans un certain nombre de lieux accueillant au moins 50 personnes, comme des salles de spectacles, de jeux, de sport ou des musées, selon un décret paru mardi au Journal officiel.

Ce pass sanitaire (prouvant la vaccination complète, un test négatif récent ou l’immunisation) était déjà en vigueur dans ces lieux et établissements, mais la jauge a été abaissée à 50 personnes contre 1.000 précédemment, selon ce décret.

Il s’agit essentiellement de lieux ou d’établissements prévus pour des « activités culturelles, ludiques, sportives ou festives ainsi que les foires ou salons professionnels », selon le texte de ce décret. Les musées et bibliothèques ont été ajoutés à la liste de ces lieux précédemment définie par le décret d’origine.

Sont donc concernés notamment les lieux de culte, les salles de conférences, de spectacles, les cinémas, les chapiteaux, les salles de jeux et de danse, les foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, ainsi que les établissements sportifs couverts.

Mesure renforcée le 1er août

Dès le 1er août, ce pass deviendra nécessaire dans les restaurants, les cafés ou encore pour faire ses courses dans les centres commerciaux de plus de 20 000m². De quoi interpeller de nombreux Belges qui ont l’habitude de faire leurs courses en France. Actuellement le pass sanitaire ne concerne pas encore les centres commerciaux, et les Belges qui habitent près de la frontière peuvent continuer à se rendre en France librement pour faire leurs courses.

Mais qu’en sera-t-il d’ici huit jours ? On ne sait pas encore, et le flou demeure, d’autant plus que la justice s’en mêle. Mais s’il s’avère que cette mesure est confirmée, plusieurs hypermarchés des Hauts-de-France seraient concernés.

Aux dernières nouvelles, dès le 1er août, il faudra donc le pass sanitaire pour entrer dans les centres suivants, situés dans le Nord :

-Westfield Euralille (Lille, 66 900 m²)

-Centre V2 (Villeneuve-d’Ascq, 57 100 m²)

-Lillenium (Lille, 56 000 m²)

-Auchan Roncq (Roncq, 41 146 m²)

-Carrefour Lomme (Lille, 33 704 m²)

-Englos Les Géants (Englos, 32 160 m²)

-Carrefour Wasquehal (Wasquehal, 31 462 m²)

-Carrefour Flers (Flers-en-Escrebieux, 27 606 m²)

-Auchan Leers (Leers, 25 478 m²)

-Auchan Val-de-Sambre (Louvroil, 24 990 m²)

-Auchan Sin-le-Noble (Sin-le-Noble, 24 037 m²)

-Auchan Petite-Forêt (Petite-Forêt, 23 100 m²)

-Auchan Faches-Thumesnil (Faches-Thumesnil, 22 399 m²)

Précisons que le pass sanitaire ne concerne pas les courses alimentaires « classiques ». La question se pose pour les magasins qui se trouvent dans des centres commerciaux puisque, pour entrer dans le magasin, vous devez forcément entrer dans le centre commercial.