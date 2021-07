Inondations: «Une rentrée normale sera impossible dans certaines écoles»

Rien qu’en province de Liège, plus de 40 écoles ont connu des dégâts «d’intensité variable» dus aux inondations, pour reprendre l’expression d’Étienne Michel. Le directeur général de l’enseignement catholique pense déjà à la rentrée du 1er septembre et il sait que ce sera parfois un tour de force de remettre les bâtiments en état pour cette date. Il a déjà envoyé des demandes très précises aux ministres de l’Éducation et des Bâtiments scolaires…

FB ********************** ****** ******* ** ************* * ***** ********* ******** *** *** ************ ** ********** ** **** ** *********** * ******* ** ***** ** ** ***** ** ************ ********* *** ******** * **** ************** ** ** ******* *** **** *** *** *** ******** ** *********** ******** ******* ** ********** ************ ***** ** ** ****** ** *********** ****** ********** ** ******** ************ ** * *** *** **** ****** ***** *** ** ****** **** *** ***** ******** ****** ** ************** ********* ****** ****** ** ************ ************ ** *********** ************** *** * ********* ******** ****** ******** ** *********** **** ************ *** ** ****** ******** ** ***************** ***** *** *** ******** *** ***** ** ** ******* **** ******************* ** *** *********** ******* ***** ************** ** ******** *********** *** ******** ** ****** ********** ***************** ** ** *** ****** ** **** * ***** ****** *** ****** ****** ***** ** *** ************* *** ******* ** ****** ** ********** ********** ** ***** ********* *** ** *********** *** ******** *************** ** *** ***** *** ***** ****** ** *************** **** ** *********** ** *** *** ** ******** *** ******** ** ** ******* **** ** ********** ** ***** ** ***** ******** ***** **************** ** ********* *** ***************** * **** ********** ***** ** ** ***** ** ***** *** ***************** ******* ***** ** ******* ** ***** ******* **** ** ********* *************** ********* **** ***** *********** ** ******** * ***** **************** Des écoles opérationnelles: une priorité Sophie Lambert. - F.H. **** ** ******* ** ** ******* ********* ******* *** ***** ********* *** *** ************ ** ********* *** **** ********* **** ********** ********* *********** ** ********** ** ******* ************** ****** ** *** ******** **** ** ************ ****************** ********** ********** *** ************ ****** ********** ****** ** ****** ** ******** **** ** ************ ** ********** *** ****** ****** ** ******* **** ********** ** ******* ** ** ******************* ******* ************* ** *************** ******** ************* ****** ******** ** ** ****** *** ******** ** *** *** ********** ************** ** ***** *** **** **** *** ** ******* ********* **** ************* *********** ********** **** *** ** *** ********** ** ***** ** ***** *** *** ******* ****** ***************** ******* **** **** *** **** ********** ** **************** *** ******** *** ****** ************ ******** ** ***** ** ** ***** ********** ****** ******* ******** ********** ** ****** ****** *** ******** ***** *** *** *********** ** ******* ************ *** ** **** ********** **** **** ****** *********** ********** *** ***** ****** ******* ***** ** *** ******** ************ ******* ****** ***** ************ ********* ** ****** *** ********* ** ********** ** **************** Les pistes de la Fédération pour aider les écoles Frédéric Daerden. - 