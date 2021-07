Tours du Coq à Jemappes: un service de sécurité engagé pour éviter les squats

24/07 14:00 → 25/07 23:00

Ce samedi après-midi et encore en soirée, des averses orageuses par endroits intenses éclateront. On note également le risque de grêle et de fortes rafales de vent. Localement, les précipitations pourront atteindre ou dépasser les 30 mm en très peu de temps pendant un orage. Dimanche, de nouvelles averses orageuses se développeront à nouveau sur la Belgique. Elles seront probablement un peu moins marquées que la veille (de l'ordre de 10 à localement 20 l/m² en 1h). Il est important de noter que le risque d'averses orageuses se maintiendra encore en début de semaine prochaine (sûrement jusqu'à mercredi compris). Les précipitations seront une nouvelle fois actives principalement en journée. Sur toute la période, les accumulations seront donc à surveiller. NB: on est heureusement assez éloigné du phénomène de la semaine passée. En effet, même si des averses orageuses assez importantes sont prévues localement, les nuits seront en général plus calmes avec une convection marquée principalement l'après-midi et le soir, pour des cellules orageuses d'une échelle géographique plus limitée. Cependant, des problèmes de débordements d'eau sont à craindre (orages peu mobiles ou successifs et mauvais état de certaines infrastructures, voiries et égouttages).