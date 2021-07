Alerte orange aux orages sur presque toute la Belgique: le numéro 1722 activé

L’IRM a mis à jour son alerte météo. Presque toute la Belgique est maintenant concernée par l’avertissement orange pour les orages qui vont toucher le pays ce samedi.

« Nous prévoyons des averses orageuses éparses dès samedi matin mais, durant l’après-midi et en soirée, de nouvelles averses orageuses intenses et plus répandues pourront éclater en de nombreux endroits. Sous les cellules les plus intenses, on prévoit de fortes rafales de vent, des cumuls de pluie parfois importants et d’un risque de grêle. Ces cellules orageuses seront nettement plus localisées dans l’espace et le temps que la semaine passée, mais quelques débordements ponctuels ne sont cependant pas à exclure. Dimanche aussi, des averses orageuses seront à craindre et il faudra suivre les prochaines mises à jour », écrit l’IRM, qui place donc tout le pays, sauf la Flandre occidentale, en alerte orange dès le milieu de l’après-midi jusqu’au milieu de la nuit de samedi à dimanche.

Le 1722 activé

Le SPF Intérieur a activé vendredi soir le numéro d’intervention 1722 en raison d’un risque de tempête ou de fortes précipitations, après que l’Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement.

Ce numéro a pour objectif de désengorger les centrales d’urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est potentiellement en danger. Il ne s’agit pas d’un numéro d’urgence, mais d’un numéro d’intervention en cas de besoin des pompiers.

L’activation du numéro 1722 est préventive lorsqu’une tempête ou de fortes pluies sont annoncées.