Météo: des cumuls de 10 à 20 L/m2 et de violents orages encore attendus ce dimanche

Alors de nombreux dégâts sont à encore à déplorer suite aux orages de ce samedi, la journée de ce dimanche s’annonce encore assez agitée

Quelques bancs de brouillard pourront se former à l’aube, dimanche, avec un ciel variable à parfois très nuageux, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Dans un premier temps, il fera généralement sec, à l’exception de l’ouest où il pleuvra parfois dans la matinée.

Par contre, de nouvelles averses parfois orageuses et assez fortes se développeront ensuite en cours de journée. Des cumuls de 10 à 20 L/m² sont localement possibles sous des maxima de 19 à 24 °C et un vent faible à généralement modéré de sud, parfois variable sur l’ouest du pays.

Quelques averses parfois orageuses pourront encore se produire en soirée. Leur activité diminuera ensuite, sauf sur l’ouest du pays où le risque d’orage persistera. Des éclaircies feront également leur apparition par endroits, surtout sur le centre et l’est du pays. Minima de 12 à 16 °C avec un vent faible à modéré de sud, parfois variable sur l’ouest du pays.

Lundi, il fera partiellement à très nuageux avec, déjà l’avant-midi, un risque d’averses. L’après midi, celles-ci s’intensifieront et s’accompagneront localement d’orages et de grêle. Quelques coups de vent seront possibles pendant une averse. Les maxima seront compris entre 19 et 23 °C. Le vent sera faible à modéré d’ouest à sud-ouest.

Mardi matin, quelques éclaircies seront possibles mais une nouvelle dégradation orageuse est ensuite prévue à partir de l’ouest. Une amélioration suivra dans le courant de l’après midi et en soirée. Maxima entre 19 et 22 °C avec un vent dans l’ensemble modéré de sud-ouest.