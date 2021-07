Le RFB réunit ses anciennes gloires et des personnalités pour la bonne cause

Un match de gala est organisé le 18 août et les bénéfices seront reversés aux victimes des inondations.

Le RFB ne reste pas les bras croisés et se bouge devant le drame vécu par les personnes touchées par les inondations. Le club boussutois organise une rencontre de gala et de solidarité dont les bénéfices seront intégralement reversés aux victimes. Celle-ci se tiendra au stade Robert Urbain, à Boussu-Bois, le mercredi 18 août en soirée, à une heure encore à déterminer.

Chanteurs, politiciens,...

Le match opposera l'équipe actuelle des Francs Borains, agrémentée de quelques légendes du club, à des célébrités (chanteurs, politiques, footballeurs, etc). Leurs noms seront dévoilés par le club progressivement au cours des prochaines semaines. « Nous comptons sur votre présence massive lors de cet événement qui se veut à la fois festif et solidaire », lance le club borain. « L’ensemble des recettes des entrées, des buvettes et repas seront reversées aux victimes des inondations ainsi que les fruits d’une vente aux enchères de maillots ! » Bloquez la date, pour la bonne cause!