La Belgique adapte ses avis de voyage ce lundi!

La Belgique adopte ce lundi les nouveaux changements appliqués sur la carte de l’ECDC.

Jeudi dernier, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour sa carte des destinations touristiques européennes. Pour rappel, cette carte attribue un code couleur vert, orange ou rouge en fonction de l’état de la pandémie sur leur territoire. La Belgique, elle, adapte ses conseils aux voyageurs en fonction de cet avis de l’ECDC.

Pour rappel, si les Affaires étrangères changent ses conseils le lundi, les conditions de déplacement ou de retour vers une zone rouge ne s’appliquent qu’à partir du mercredi. Et il y a du changement à ce niveau-là.

France, Grèce…

Notons tout d’abord que de nombreuses régions en France virent à l’orange. C’est le cas de la Basse-Normandie, de la Haute-Normandie, du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie, de l’Alsace, de la Champagne-Ardenne, de la Lorraine, du Pays de la Loire, de la Bretagne, de l’Aquitaine, du Limousin, du Poitou-Charentes, de l’Auvergne et de la Rhône-Alpes. Finalement, dans l’Hexagone, seules les régions de Bourgogne-France-Comté et du Centre-Val de l’Oire restent vertes.

Le sud de la Corse passe, lui, au rouge.

L ’Irlande et les régions grecques de Thessalie et des Îles ioniennes et égéennes ont également adopté la couleur rouge. Les régions italiennes du Latium , de la Sardaigne et de la Sicile passent, elles, en orange.

Règles de voyage

Pour rappel, les voyageurs belges revenant d’une zone verte ou orange ne doivent pas se faire tester ou se mettre en quarantaine. Pour ceux revenant d’une zone rouge au sein de l’Union européenne, vous devez vous faire tester le premier ou le deuxième jour après votre retour de voyage (et rester en quarantaine jusqu’à l’obtention des résultats) sauf si vous avez un certificat de vaccination, un certificat de rétablissement ou un test PCR négatif récent de moins de 72 heures. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés. Plus d’informations sur les conditions de voyage sur le site info-coronavirus.be.