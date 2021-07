Borinage: un rodéo en rue, des courses-poursuites et plusieurs accidents ce week-end!

26/07 06:00 → 26/07 22:00

Aujourd'hui lundi, les pluies ou averses parfois abondantes et orageuses se propageront sur le pays à partir de l'ouest. Les cumuls pourront atteindre 10 à 30 l/m² en peu de temps, voire 40 l/m² ou un peu plus sur l'ouest du pays ce matin. Risque de grêle et de coups de vent.