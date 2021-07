Polémique dans l’organisation de Tanks in Town: une plainte a été déposée…

Une plainte a été déposée par le Royal Mons Auto Moto Club. L’organisateur du Tanks in Town à Mons ne souhaite pas que son concurrent puisse utiliser le même titre. Et pour cause: deux événements Tanks in Town vont en effet se dérouler le même week-end, l’un à Mons et l’autre à Peissant (Estinnes)… Les deux organisations s’expliquent.