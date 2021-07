Michael Pachen (VivaCité) encore immobilisé chez lui: «Une petite infection…»

Michaël Pachen n’en a pas fini avec ses soucis de santé. L’été dernier, l’animateur de Vivacité est passé par le chas de l’aiguille à cause d’une bactérie qui a mis ses jours en péril et, depuis une semaine, il est immobilisé chez lui à cause d’une infection. Malgré tout, son souhait est d’aller de l’avant… D’autant plus que sa rentrée à la radio risque d’être chargée.

******* **** *********** ******************** ****** ***** *** **** ** **************** ****** ************ ** ************* *** ***** ********** *** ********* ** *********** ** **** ***** *** ********* ** ***** ** ****** ** ********* ****** ** ************** ** **** ******** ** ********* **** ** ** ********** **** ***** ****** **************** ** * * *** ******** ** * ********* *** ****** ********* **** ** ******* *** ***** ** ***** ** ***** ******** **** ******** ****** **** ***** ****** **** ***** ** ** ***** ********** ****** ** *** ** ** ***** ************* *********** *** ****** ******** ** *************** ** **** *** ***** *** ******** ******* *** ** ********** ******** *** ** ** ******** ** ** ***** *** *** ***** **************** *** *** **** **** **** *** *** ***** ****** ****** ****** ** *********** ******** ** ****** ** ********* *** ********* **** *** ******* ************* ** **** ************* ******* ** ******* ** ******* ** *********** *** ***** ** *** ********** ****** ** ** ***** ** ** ******** *** ********** ** *** ********** ** ****** ** **** ** **** **** **** *** ** ************* *** ** *** ** ******** *** ** *** ************ ***** *** ** *** *********** ***** ****** **** ** *** ** *** ** ********** ** ***** **** *** ** ********* ** *** **** ********** ********** ********* ** ***** ****** *** **************** **** ** * ** ** ****** ** ****** ********** ** ***** ** *** ********** ** ******* ** ** **** ***** **** ******* ****** ** ****** ********* ** * ************ ** ****** ** ************ ** ******************* **** ******* ******* *** **** * ********* ** *** ******* ** *** ******* ***** ******* ** ************* ** ********* ******* ** ******* ** ******* **** ****** **** *** ***** ** ** * ******** ** ****** *** ********** **** ** *********** **** ******* ** ** ******** *** ***** **** ************ ** **** **** ** ********************** ************ ** ***** **** ** ******** ** * ** ******* ****** ******* * ********* ** * * ******** ********* **** *** ******* **** ** ***** ******* *********** ***** ******** ** **************** ** ***** *** ********* **** ** ******* **** ** ********* ** *********** *********** ** *** ** **** **** ***** ******* ******* ** ******** *** *** ****** **** ************* *********** ******* ** *************** ** ******* ***** *** ** ***** ****** ** ** ** ***** ** ****** ** ** ******* *** ****** *** **** **** ********** ** *** ******** ** ************ **** *** ** ****** ** ** ******** ** ******* ** **** ****** ******* ** ***** ** ********** ******* ******* ************ ********** ********** *** ** ************* ** ******** *** **** ******* **** ******* ******** ** **** ****** ** **** *********** ***** *** ** **** ********** ** ************** ******* ******** *** ************* ******* ********** *** ** ************ ** ****** ** ***** ** ****** *** ***** ** ********* ** *********** ** ** **** ******** **** *** ********** **** ** ****** ** * ************* ** ***** ** ***** *** ** **** ** ********* *** ********** **** ** ******* **** ************ ******* *********