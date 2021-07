Les vaccinés se font rares dans les unités de soins intensifs en Belgique!

26/07 13:00 → 27/07 23:00

Ce lundi après-midi, les pluies ou averses parfois intenses et orageuses se propageront sur le pays à partir de l'ouest. Les cumuls pourront localement encore atteindre 10 à 30 l/m² en 1 heure. Risque de grêle et de coups de vent. Après une accalmie durant la nuit de lundi à mardi, la journée de mardi sera à nouveau marquée par une instabilité importante avec le développement d'averses parfois fortes et pouvant conduire, par endroits, à des cumuls de l'ordre de, ou supérieurs à 10 l/m² en 1 heure.