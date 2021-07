Du soleil et de bonnes conditions sanitaires pour voyager? Voici où partir en Europe

Après la désolation subie cette dernière quinzaine, nombreux sont ceux qui doivent désormais reconstruire leur vie. En Europe, de nombreux pays ont été touchés par des fléaux naturels mais heureusement, beaucoup ont été épargnés. Si vous vouliez voyager mais ne savez pas où partir à cause de ces intempéries, ou du Covid, cet article est là pour vous !

Passer des vacances sans souci, sans encombre, au soleil… Cela fait rêver, surtout en cette période maussade.

En Belgique, ce soleil n’est pas au rendez-vous, et tout le pays est encore en orange sur la carte Covid. Alors si vous voulez vous évader, ces destinations pourraient vous intéresser.

Pour savoir si votre destination préférée est en vert, rouge ou orange, cliquez ici.

Le Sud

On ne vous apprend rien, si vous voulez de la chaleur tropicale, c’est vers le sud qu’il faut aller. L’Espagne, destination préférée des Belges, n’est pourtant pas le meilleur endroit pour passer ses vacances. En effet, même si les températures sont excellentes, la situation sanitaire ne l’est pas du tout. D’ailleurs, le pays est en orange/rouge sur la carte de l’ECDC (mise à jour tous les dimanches, effective dès le lundi suivant).

Pour la France, la situation est bien meilleure qu’en Espagne, mais le sud reste malgré tout à l’orange. Seules les régions du Centre, Bourgogne et Franche Contée restent au vert pour le moment. Alors si vous n’êtes pas à la recherche de soleil, peut-être ces destinations vous plairont-elles ? C’est toujours plus au sud que notre petit pays, après tout !

Passons maintenant à la destination idéale, l’Italie ! On apprécie la voir presque toute en vert sur la carte, ce qui signifie que les conditions sanitaires sont bonnes. Mais ne vous réjouissez pas trop vite car à partir du 6 Août, tout le pays exigera le pass sanitaire pour toute une série de sorties telles que le restaurant, le cinéma, la piscine, le musée, les concerts et autres endroits ouverts au public… Renseignez-vous, ou vous devrez passer vos vacances dans votre hôtel, ce qui serait bien dommage.

Notons tout de même que la province de Rome et l’île de Sicile sont en orange. Mais bon, l’avantage de l’Italie, c’est que dans le sud comme dans le nord, les températures flirtent avec les 30 degrés !

Dernier bémol, de forts orages sont possibles en plusieurs endroits, dans le nord.

Pour consulter la météo en Europe, c’est ici.

À l’est

Avec des températures de saisons comprises entre 25 et 30 degrés, et une carte verte au niveau Covid, pourquoi ne pas opter pour une destination de l’est cette année ? La Croatie, la Slovénie, la Hongrie et l’Autriche sont idéales, sur papier.

Cette année, on évitera l’Allemagne, violemment touchée par les inondations, en même temps que la Belgique.

Le sud-est

Les Balkans, la Grèce et la Turquie doivent faire face à une vague de chaleur dans les prochains jours et au début du mois d’août. Dans certains endroits, la température dépassera les 40ºC. Pour de nombreux amoureux de l’été, cela pourrait être un peu trop.

En plus, sur la carte de l’ECDC, l’orange et le rouge sont dominants. On passera donc aussi notre chemin.

Le nord

Avec 26 degrés à Stockholm, 27 à Helsinki, 21 à Copenhague, certes, ce n’est pas les tropiques, mais les conditions sanitaires sont très satisfaisantes puisque seule la région sud de la Finlande est en orange. Si vous avez l’habitude du sud, une année dans le nord ne vous ferait peut-être pas de mal, juste cette année.

Pour trouver la carte Européenne de l’ECDC, c’est ici.