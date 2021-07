Véronique Finet, 60 ans depuis ce mardi et unanimement appréciée à l’AEDEC Hyon

Une bienveillance appréciée et un sourire communicatif. - M.D.

Section féminine de Nimy, puis Baisieux, Hyon, Mesvin et encore Hyon: Véronique Finet a passé plus de la moitié de sa vie sur les terrains de football ou aux abords. Après avoir joué en D3, elle a entretenu sa passion dans un rôle taillé sur mesure pour elle: déléguée. Ce mardi, elle a fêté ses 60 ans! Pour l’occasion, des proches, de l’AEDEC et d’ailleurs, lui ont réservé une petite surprise.