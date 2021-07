Inondations: Meredith, de Jurbise, réunit à elle seule un car et 100 bénévoles

Émue par les inondations, Meredith a décidé de lancer un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés. Ce samedi 31 juillet, elle prendra la route avec plus de 100 bénévoles. Plusieurs personnes ont souhaité mettre en avant sa démarche et sa persévérance. Car c’est à titre personnel, sans faire partie d’un club ou d’une association, que Meredith a réussi à obtenir un car gratuit et de quoi nourrir plus de 400 personnes.