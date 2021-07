20 grands chefs et 150 artisans pour le Festifood Mons en septembre

Du 10 au 12 septembre, la cité du Doudou accueillera la première édition du Festifood Mons 2021. La Région wallonne, la Province du Hainaut, la Ville de Mons, l’asbl « Mangeons Wallon » ainsi que le Guide Michelin unissent leurs forces pour organiser un premier festival culinaire.

Cet événement réunira 20 restaurants pop-up ainsi qu’un grand marché alimentaire mettant en valeur le meilleur des produits wallons. Le festival se tiendra en plein air dans 3 lieux différents : les Anciens Abattoirs, la Cour du Carré des Arts ainsi que le Jardin de la Grande Pêcherie.

Lire aussi Le Festifood organisé par le guide Michelin débarque à Mons en septembre!

« La Ville de Mons est très fière d’accueillir la première édition de ce grand événement. Ce festival culinaire devrait drainer plus de 10.000 touristes à Mons. Il est l’occasion de faire briller le patrimoine culinaire et artisanal wallon, mais également de mettre en lumière notre ville auprès de la presse nationale et des professionnels du secteur » explique Nicolas Martin, bourgmestre de la Ville de Mons.

Les chefs référencés dans le guide

Les chefs à la tête de 20 restaurants wallons, référencés par le Guide MICHELIN Belgique et Luxembourg 2021 avec une Étoile MICHELIN, un Bib Gourmand ou une Assiette MICHELIN, donneront vie à 20 restaurants pop-up. Ils assureront pendant trois jours d’appétissants live cookings.

Des plats traditionnels d’Éric Fernez, chef du restaurant doublement étoilé d’Eugénie à Emilie, aux associations innovantes et percutantes de Maxime Wery et Sullivan Pischetola qui dirigent les cuisines du restaurant Bib Gourmand Masu en passant par les créations à partager de bien d’autres cuisiniers de talent, cet événement sera l’occasion de découvrir, à un prix modéré, de nouvelles saveurs et techniques ainsi que d’échanger avec les chefs présents.

Le marché gourmand réunira quant à lui pas moins de 150 artisans et producteurs venus de toute la Wallonie.

Un marché gourmand

Le Festifood souhaite également faire de ce rendez-vous une vitrine des talents d’aujourd’hui et de demain. Ainsi, les élèves de plusieurs écoles provinciales du Hainaut seront associés tout au long de l’événement afin de participer à son organisation et de bénéficier d’une première prise de contact avec le marché du travail.

Tout étudiant, artisan et producteur souhaitant participer au Festifood est invité à déposer ou envoyer sa candidature à l’Office du tourisme de Mons.