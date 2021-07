JO: pas de médaille pour van Aert et Evenepoel sur le contre-la-montre, Roglic en or

Ni van Aert, ni Evenepoel, ne sont parvenus à prendre une place sur le podium du chrono olympique.

Primoz Roglic est devenu champion olympique du contre-la-montre individuel, mercredi, aux Jeux de Tokyo. Le Slovène a bouclé les 44,2 km du parcours, dessiné autour du Fuji International Speedway, au pied du Mont Fuji, en 55 : 04.19 pour devancer le Néerlandais Tom Dumoulin et l’Australien Rohan Dennis. Wout van Aert a pris la sixième place et Remco Evenepoel la neuvième.

L’Italien Filippo Ganna, champion du monde de la spécialité, prenait le meilleur départ, devançant de peu (0.59) le Slovène Primoz Roglic au premier pointage, après 9,7 km. Wout van Aert pointait en quatrième position, à 4.75, devancé également par le Néerlandais Tom Dumoulin (+3.26).

Après 15 km, Roglic signait le meilleur chrono devant Van Aert (+0.04) et Ganna (+3.43). Le Slovène conservait la tête à mi-parcours, devant Dumoulin (+8.39) et Ganna (+8.69). L’Australien Rohan Dennis prenait la 4e place (+9.21), Van Aert (+10.28) suivait.

Roglic creusait l’écart, comptant plus de 30 secondes d’avance sur Dennis, Dumoulin et Ganna après 31,8 km, alors que Van Aert, en difficulté, se retrouvait à plus d’une minute, dépassé aussi par le Suisse Stefan Küng.

Le Slovène continuait de prendre de l’avance sur ses ses concurrents : après 37,1 km, son avantage sur Dumoulin, deuxième, passait à 42.34. La lutte pour le podium était serrée, Ganna (+44.39), Küng (+46.08) et Dennis (+49.84) pouvant encore rêver d’une médaille. Van Aert accusait 1 : 16 de retard.

Roglic franchissait la ligne en 55 : 04.19. Dumoulin s’emparait de la médaille d’argent à 1 : 01.39. Le bronze revenait à Dennis (+1 : 03.90). Küng (+1 : 04.30) et Ganna (+1 : 05.74) manquaient de peu le podium. Médaillé d’argent de l’épreuve en ligne, Van Aert devait se contenter de la sixième place à 1 : 40.53 de Roglic. Remco Evenepoel finissait neuvième à 2 : 17.08.

Dixième du chrono à Rio en 2016, Roglic décroche sa première médaille olympique. Son palmarès comprend notamment deux victoires finales à la Vuelta, des étapes sur les trois Grands Tours et un succès à Liège-Bastogne-Liège. Il a aussi été vice-champion du monde du contre-la-montre en 2017.