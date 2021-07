Mons-Bo: le pass sanitaire imposé en France va-t-il ramener des clients chez nous?

En France, le 5 août, le Conseil constitutionnel rendra sa décision concernant l’extension du pass sanitaire. Il est entré en vigueur la semaine dernière dans les «lieux de loisirs et de culture» rassemblant plus de 50 personnes. Il devrait être étendu aux cafés, restaurants, centres commerciaux… S’il est mis en place, pour éviter cette contrainte, les Français vont-ils se ruer dans nos centres commerciaux et restaurants frontaliers?

******** ******** ********* ** ****** ********** *** ******** ******** ** ******* ***** *** **** ******** ***** ** ********** ************ ***** ****** ***** ******** ****** ** ********** *** *** ********* *********** **** ******* **** *** *** ********* *** **** ************* **** ********* *** **** ***** ** **** ** ****** ******* *** ************************ ** ****** ** ** ******* ** **** ********** ******* ******* ****************** ********** * *** ******* ********** **** ****** ** ************ ** ** ****** *** ************ ****** ** ******** ******* *** ************* ** ** ********** **** ** ******* ** **** ********* ***** ****** ********* **** ***** ** **** ***************** ** **** *********** ** ** ******** *** **************** ** ******* *********** *** ** **************** ******** *** ********* ********* ** **** ****** ** **** ** **** ********** ** ****** ** ****** ******* ** *************** ********** ***** ******* ** * * ************ ** ********* ********** **** **** **** **** ** ***** ****** ** **** ********** **** **** ******* ********* *** ************* *** ***** ** ******* ****** *** **** ** ********* *** **** ** *********** *** **** ***** ******* ************ ** **** ****** ** ************* ***** ** ******************* ************ ****** ****** ***** *** *********** ******* ** ** *********** ******** ************* ***** ***** ** ******** **** ** ******* ********* **************** *********** ******* ********** ** ** ***** ****** **** ** ********** ** ** ***** ********** *** **** *** ***** *** ******** **** **** *** ******** *** ********* ** ** **** ******* *** **** ******* ** ****** *** ************ *** **** ******** ********** ***** ****** *** ********* **** ************* **** ************* ** ****** ** ** ***** **** ** ****** ** ** ********** ** ******* ***** *** ** ************* ********** ********** ** ** ******* * *** **** ** ******* ********* **** ******* ****** ** *** **** **** *** ** **** ********* **** ********* ***** ****** **** *** ******************** ******** ** ** *********** ** ******** *********** *** ******* **************** ********** **** * ******** ** ** **** ****** ***** *********** ** ********* **** ***** ** ***** *** ************* **** ** ******* ********* **** ** ***************