Concours: gagnez 12 pass (dont deux VIP) pour vous amuser au Kaki Club de Dour!

Wejdene, Hatik, Naza, Soso Maness, Afro Bros ne sont que quelques-uns des premiers noms annoncés au Kaki Club de Dour. Du 19 au 29 août, le Kaki Club et sa terrasse en plein air vous proposeront de vous détendre sur de la musique rap et dans la bonne humeur. Tentez votre chance à notre concours et gagnez l’un des 12 pass mis en jeu.

*** ******** ** ***** *** ** ***** *** ** **** ** ***** ***** ** **** **** *** ******* *** ********* *** ******** *** ** ***** ** ** ** ** ****** ** **** ** ** ******* ** *** ** **** ** ** ******* ****** ** *** ** ** ******* **** *********** ******** ****** *** *** ****** ** ***** ****** ** ** ********* ******** ******* ************** ************* ** ********** **** **** *********** ** ****** ** ************** **** ********** *** ******** ** ***** *** **** ** *** ********* ************** ******* ****** ** ****** ** ********* *** ************** ********* * ********* ******* ****** *********** *** ************* ***** ******** ** **** ********** *** *********** ******* ******** **** **** ********* ** ********** ** ***** ********* **** *********** **** ** **** ******* ** ****** ** ********* ** ** ******** *************** *********** **** ********* ** **** ******************* ***** ** ******* ** **** *** **************** ******* ***** ******** *** **** ** ************************ *********** *** ** ********** **************** **** ************ ** ****** **** ***** ***** ******* ***** ****** *** ******************* **** ******* ** ************ **** **** ********** ******** ** ****** ** ****** **** *********** ** * **** **** ******* ** ***** ****** **** *** **** ********** ** * **** *** ** **** ******** ** ********** **** ***** ********* ****** ** **** ********** *** **** ************************ ** * **** *** * ******** *** ************ **** **** ******* *** **** **** *********** ************ *** ***** ** ***** ****** *** * ******** ****** ********** **************** ** *********** ** **** ** ********** **** ****** ******** ** ****** ******* *** ****** **** ** **** ***** ** *********** *** ****** ******** ******* ********** ************************************************************************************************************************* Wejdene, Hatik, Soso Maness, ils seront tous à Dour en août au Kaki Club! Le phénomène Wejdene et le rappeur Hatik seront à Dour en août! - D.R. Wejdene, Hatik, Naza, Soso Maness, Afro Bros, etc. Voilà quelques noms d’artistes qui se produiront sur le site de la Machine à Feu à Dour du 19 au 29 août. Il ne s’agit pas des organisateurs du Dour festival mais bien des frères Vanderhaeghen, qui organisent habituellement le Summer Music Festival. Pour tous les amateurs de rap, la terrasse en plein air du Kaki club sera un incontournable ! ******* *** ******* ********** ** ** ** ** ****** ** **** **** ** ** ******** ** ***** *** ********* ***** ****** ** ** ****** ** ********* ** ******* ********** ****** ****** ** **** *** ***** **** ******** ** ** ***** ** ******** *** ******** ********** ******* ** ******* ** ****** *** *** ****** ** ***** ****** ** ** ********* ** ********** **** **** *********** ** ****** ** ************** **** ********** *** ******** ** ***** *** **** ** *** ********* ************** ******* ****** ** ****** ** ********* *** ************** ********* * ********* ******* ****** *********** *** ***** ** *** ****** ** ** ** ** *** ******* ***** ************ ****** ******* *** ******** **** ********** *** ***** ** ** ************ ******* ******* ************** *** ************* *********** **** ** ****** ******* ** ************** **** ** ****** *** ******* ****** ** ********** **** ********* ******** **** *********** ** **** ** ************** ********** ******* *** **** ** ** ******* **** ** **** ******* ****** *** * ****************** ******* *********** **** ** ***** ******* ** ************ **** ** ***** **** **** ******* *** ******** *********** **** **** *** ***** ***** *** ** ******** ** ********** ****************************************************