Manifestations contre le pass sanitaire: plusieurs policiers blessés à Paris (vidéos)

Plusieurs policiers ont été blessés à Paris suite à des incidents en marge de la manifestation contre le pass sanitaire.

Des manifestations ont débuté samedi dans de nombreuses villes de France contre l’extension du pass sanitaire et au nom de la « liberté », pour le troisième samedi consécutif.

Les autorités prévoient la mobilisation de 150.000 personnes. Samedi dernier, les manifestations avaient rassemblé 161.000 personnes et 110.000 une semaine plus tôt.

À Paris, une première manifestation est partie du métro Villiers (XVIIe) à 14H00 en direction de la place de la Bastille (XIe). Peu avant 15H00, quelques tensions avec les forces de l’ordre émaillaient le cortège à proximité du Moulin-Rouge.

Une autre manifestation a démarré après 14H30 près de la gare Montparnasse (VIe), à l’appel de l’ex nº2 du FN et président des Patriotes Florian Philippot. Arborant de nombreux drapeaux « bleu blanc rouge » ou un drapeau européen déchiré, les manifestants, sans masques pour la plupart, se dirigent vers le ministère de la Santé (VIIe).

Plus de 3.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour encadrer les manifestants et sécuriser les lieux sensibles, une semaine après que des manifestants ont été repoussés des Champs-Élysées, dont les accès sont bloqués ce samedi.

Selon Jean-Marc Morandini, les incidents se multiplient et trois policiers ont été blessés.

Des manifestations sont également prévues dans plus de 150 villes en France, avec une affluence potentiellement importante à Toulon, Bordeaux, Marseille, Nice, Metz, Nantes et Pau.