Red Lions, Nina Derwael…: le programme des Belges engagés ce dimanche aux JO

Le programme des engagés belges en ce premier jour du mois d’août est connu.

Nina Derwael va vivre la compétition la plus importante de sa vie dimanche l’occasion de la finale des barres asymétriques de gymnastique artistique aux Jeux Olympiques de Tokyo. La Trudonnaire est double tenante du titre mondial sur cet agrès. Ses deux premières prestations dans cet exercice ont été les meilleures de la compétition. La troisième a été devancée par celle de la nouvelle championne olympique du concours complet l’Américaine « Suni » Lee. Les six autres finalistes semblent un cran en dessous. Sauf accident, Nina Derwael devrait monter sur l’une des deux plus hautes marches du podium. Mais bien sûr, le titre olympique est le rêve ultime.

Emma Plasschaert va aborder la dernière régate olympique de voile en classe Laser Radial en 5e position, dimanche dans la baie d’Enoshima. Plus que jamais, le terme de Medalrace « course à la médaille » sera justifiée pour l’Ostendaise, N.1 mondiale dans cette classe olympique. Sa mauvaise dernière journée dans les manches qualificatives vendredi lui a fait perdre une place. Son total de 83 points ne la sépare que de 4 longueurs de la 3e place du podium, actuellement occupée par la Suédoise Josefin Olsson (79). La Canadienne Sarah Douglas est 4e (82), l’Italienne Silvia Zennaro 6e (84) et la Finlandaise Tuula Tenkanen 7e (87). Toutes peuvent briguer une médaille. La Danoise Anne-Marie Rindom, la leader (64), a vu revenir vent en poupe la championne olympique de Rio la Néerlandaise Marit Bouwmeester (71) vendredi. Le titre ne devrait pas échapper à l’une des deux. La « course à la médaille » réunit les dix premières du classement à la fin des régates qualificatives et les points attribués sont doublés.

Les Red Lions abordent leur match le plus important jusqu’ici à Tokyo à l’occasion des quarts de finale du tournoi de hockey masculin. Leur première place dans le groupe B de la phase de poules leur permet de rencontrer à 18h30 (11h30 en Belgique) pour un billet en demi-finales l’Espagne, en principe l’adversaire le moins coriace issu de la poule A. Toute leur préparation a été étudiée afin que l’équipe atteigne sa meilleure forme à partir de cette rencontre. Une défaite serait une énorme désillusion. Si la Belgique passe l’obstacle espagnol, elle sera opposée au vainqueur de Inde/Grande-Bretagne en demie, le mardi 3 août.

Les golfeurs Thomas Pieters et Thomas Detry vont en finir avec le tournoi olympique à l’issue de la 4e journée sur le parcours. Il leur faudra briller pour espérer briguer le podium.

Journée plus calme en athlétisme, avec les séries du 400 mètres. Au lendemain de la 5e place dans le relais mixte, dont il a assuré le dernier tour de piste, Kevin Borlée va en profiter pour continuer à améliorer ses sensations en vue du relais des Tornados son objectif principal au Japon. Jonathan Sacoor entend lui au moins battre son record personnel (45.03) et entrer en demi-finales dans ces Jeux. En soirée, Eliott Crestan va devoir réaliser un exploit s’il veut rejoindre la finale du 800 mètres. Anne Zagré, si elle parvient à réussir départ et course parfaite peut rêver d’une finale dans le 100 m haies à l’occasion de ses troisièmes Jeux.

Le programme des Belges

Athlétisme

(03h45), 400 m messieurs, 1er tour Kevin Borlée, Jonathan Sacoor

(13h01), 100 m haies dames, demi-finale Nº3 Anne Zagré

(13h25), 800 m messieurs, demi-finale Nº1 Eliott Crestan

Equitation

(00h45), concours complet individuel Cross country, Lara De Liedekerke-Meier

Golf

(00h30), tournoi messieurs/4e tour, Thomas Detry, Thomas Pieters

Gymnastique

(12h24), barres asymétriques dames, finale, Nina Derwael

Hockey sur gazon

(11h30), quart de finale, messieurs, Belgique – Espagne

Voile

(08h33), laser Radial dames, Emma Plasschaert