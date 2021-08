Ce qu’il faut retenir de la nuit aux Jeux olympiques

Vidéo

Retrouvez les informations principales de la nuit de samedi à dimanche aux Jeux de Tokyo.

Deux Belges seront présents en demi-finales du 400m en athlétisme. Dans la nuit de samedi à dimanche, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée ont validé leur billet pour les demies. Sacoor n’a pas eu besoin de tout donner au cours de sa série, et compte bien atteindre la finale. Petite inquiétude par contre du côté de Borlée qui, après une courte nuit de sommeil, a fini la course en se tenant brièvement la cuisse droite.

Cette nuit du 1er août marquait la fin de la natation dans ces Jeux olympiques, avec cinq finales au programme. Caeleb Dressel et Emma McKeon se sont imposés comme roi et reine des bassins en accrochant encore deux médailles d’or de plus à leur palmarès à Tokyo. L’Américain quitte le Japon avec cinq titres, un record du monde individuel et un autre avec le relais américain du 4x100 4 nages. L’Australienne a quant à elle écrit l’histoire puisqu’elle est devenue la femme la plus médaillée en une seule édition des JO, avec sept médailles, quatre d’or et trois de bronze.

Autre moment historique des Jeux : les premières médailles en BMX freestyle, nouvelle épreuve olympique ont été distribuées.

En athlétisme, la finale du lancer du poids côté féminin a couronné la Chinoise Gong Lijiao. À noter également le nouveau forfait de SImone Biles, qui n’a plus qu’une chance de concourir à Tokyo, et les défaites de l’Argentine et des Pays-Bas en quarts de finale du tournoi de hockey.

Les résultats belges :

– Kevin Borlée et Jonathan Sacoor passent se sont qualifiés pour les demi-finales du 400m en athlétisme. Borlée a terminé deuxième de sa série en 45.36. Jonathan Sacoor a couru en 45.41.

– Thomas Pieters et Thomas Detry disputent le 4e et dernier tour du tournoi de golf. Les deux Belges ont débuté la journée en 14e position au classement général.

Les autres résultats et informations :

– L’Américain Caeleb Dressel a décroché la médaille d’or sur 50 m nage libre, en établissant un nouveau record olympique (21.07). Le Français Florent Manaudou a pris l’argent (21.55) et le Brésilien Bruno Fratus le bronze (21.57).

– L’Australienne Emma McKeon a remporté le 50 m nage libre. McKeon a nagé en 23 sec 81/100 et a devancé la Suédoise Sarah Sjöström, médaillée d’argent en 24.07, et la Danoise Pernille Blume, qui a pris le bronze en 24.21.

– L’Américain Robert Finke s’est offert l’or sur le 1.500 nage libre, bouclant la distance en 14 min 39 sec 65. Il a dominé dans la dernière longueur l’Ukrainien Mykhailo Romanchuk (14 : 40.66) et l’Allemand Florian Wellbrock (14 : 40.91).

– L’Australie est devenue championne olympique du relais 4x100 m quatre nages féminin, devant les Américaines et les Canadiennes. Le relais australien a nagé en 3 min 51 sec 60/100e, contre 3 : 51.73 aux Américaines et 3 : 52.60 aux Canadiennes.

– Les Américains ont remporté le relais 4x100 m quatre nages, améliorant leur propre record du monde. Le quatuor américain s’est imposé en 3 min 26 sec 78, améliorant leur 3 min 27 sec 28 établi en 2009 en combinaison, devant les Britanniques (3 : 27.51) et les Italiens (3 : 29.17).

– La Chinoise Gong Lijiao a décroché sa troisième médaille olympique et son premier titre au lancer du poids avec un jet à 20,58 m, le meilleur depuis cinq ans. Elle a devancé l’Américaine Raven Saunders (19,79 m) et la reine de la discipline, la Néo-Zélandaise Valerie Adams (19,62 m), qui monte sur son quatrième podium olympique consécutif à 36 ans.

– La Britannique Charlotte Worthington est devenue la première championne olympique de l’histoire en BMX freestyle. Avec une note de 97,50, elle a devancé en finale la triple championne du monde de 19 ans, l’Américaine Hannah Roberts (96,10). La Suissesse Nikita Ducarroz prend la médaille de bronze (89,20).

– L’Australien Logan Martin s’est imposé en finale du BMX freestyle avec le score de 93.30, devant le Vénézuélien Daniel Dhers (92.05) et le Britannique Declan Brooks (90.80).

– L’Américaine Simone Biles a déclaré forfait pour la finale du sol de lundi après avoir déjà renoncé aux finales du concours général, du saut et des barres asymétriques.

– L’Allemagne a battu l’Argentine, tenante du titre, 3 buts à 1, dans le premier quart de finale du tournoi masculin de hockey. En demi-finale, l’Allemagne rencontrera l’Australie, qui a eu besoin d’une séance de shoot-out pour se défaire des Pays-Bas (2-2, 3-0 so).