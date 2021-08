À Pommerœul, la nouvelle fricadelle a le goût de chevreau (vidéo)

Créer une fricadelle de chèvre… Il n’y avait que la Chèvre Rit du Clocher à Pommerœul pour avoir cette idée! L’exploitation où sont élevées plus de 90 chèvres ne cesse de s’étendre et de mener de nouveaux projets. La gamme des produits fabriqués à base du lait et de viande de chèvre se développe et le magasin sur place va être agrandi.

********** **** ************** **** ********* **** ******* * **************** ************* *** ********* ************ ******** ** **************** ** ** ******* *** ** ******** ** *********** ***** ********* ***** ****** **** *** *************** *********** ** **** ** ******* * * ************* ******* ** *************** ** ** ***** ** ***** ****** ** *** ********* ******** **** ************* **************** ******* ***** ** ***** ** ****** ** ******* ******* **** ******** ** ***** ** ************ ************* ****** ***** **** ************ *********** **** *** ********* ** **** ********** ** ******* ******* *** *** **** ********** *** *********** ********* ******** ******* ****** ** *** ******************* ****** ** ******* ******* ** **** ** ********** ******* ***** ********************* ******** ****** *********** ** ********* *** **** *** **** ** ** *********** ************* ****** ******* **** ***** ** ************ ** ******* ** ***** *** ********** **** ** **** ** ** ******* *** ********* ** ************* ** ****** **** ** ********* **** ****** ** ******** ****** ** *********** ** ***** ** ** ********* ** **** ********* ** *************** *** ****** ****** ***** ****** *** ** ******** **** *** ****** ** ******* ***** ***** ** ********* ** ****** ******** ******* **** **** ** *********** ************** ** ****** ** ******* ***** ************ ****** ****** **** ********* ******** *** ** **** ** ********** ** *********** *************** **** ** **** ***************** **** *** ********* ** ** ********** *** **** ** ********** **** ** ***** *** ***** ** ** ****** ****** ** ******** **** ** ***** *** ******* ** ** ***** ****** *** ** **************** **** ********* ** ***** *** ********** ***** ******** ** ***** ******** *** ****** ********** ******* ************ *** ********** ********* **** ****** ********** **** ********* **** ******** *** *********** ******** ************ ***** ************** ** ****** ** ******* ** **** *** ***** ***** **** ***** ***** **** *** ****** *********** **** *** ****** ***** ****** *** ** ***************** *** ***** ***** ** ******** *** ************ ** ******* ************ ** *** ***** ***** ** ******** *** ***** ******* **** *** ************ *** ********* ************ ** ******** ** **************** **** ****** ** ******** ****** **** ******** *** ******** **** ** ****** *********** ************ *** ******** ** ***** **** ****** ***** ** ********** ** ** ***** ** ***** *** ******** *** **************** **** ******* ************ ***** ***** *** ****** ** ********** ** *** ** ***** ************* ******** ** ****** *** **** *********** *** *********** *** ************** ** ** *************** ******** *** *** ************ ** ** ******* *** ** ******** *** ******** ********* ** ***** ******* **** ** *** ** *********** **** ** ******* ** * ** ****** ****** *** **** ******* ** ******** ************* ************ ****** ****** ** ** ** ********* ******* ****** *** ******** **** ***** ****** *** *** ******** ** ** ********* **** ******** ** ******** **** ******* *** ** ******** **** *** ******* *** ** **** *********** ******* ****** *** ********** ********* ** ****** *********** ***** *** ** ******** ****** Une reconversion professionnelle Toute sa passion des chèvres se traduit dans son regard - B.Libert ** ******* *** ** ******* *** **** ****** *********** ***** ** ***** ******** **** ****** ***** ********** ****** ** *** ***** ********** ************* * ** ****** ** ******* ** **** ** ************ * **** *** ****** ** ****** *********** ***************** *** ******* ****** ********* **** *** ***************** ************** ********** ** ***** ***** ****** ********** * ** *** *********** *** ** ******** *** ***** ****** ** * ***** ********* ** ****** ***** ******* **** *** ******** ***** ***** ** * ***** **** ** ***** ****** ** ***** ************* ** ********* ** ******** ********* **** **** **** **** *** ***** ** ****** ******* ** ** **** ****** **** ********************* ** * * ********** *** ******* ***** **** ** **** ** *** ******* *************** ** ********* **** *** **** **** ** ***** ******** *** ******** ** *********** ****** ************* ** ***** ** ****** ** ***** ** *********** ** ******** ********