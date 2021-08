Mons-Borinage: près de 30% des ménages sans voiture. Voici les chiffres par entité

Combien de voitures y a-t-il par ménage dans notre arrondissement? Dans notre région, presque 30% des ménages vivent sans voiture, c’est plus que la moyenne wallonne et hennuyère. À Mons même, centre urbain, cette proportion monte à 35%. À l’inverse, c’est à Jurbise que l’on compte le plus de foyers avec 3 voitures ou plus encore. Découvrez les chiffres dans votre commune.

L'auto, des coûts importants Véronique Damée, bourgmestre de Quiévrain - EG