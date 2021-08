Attention, la Belgique est en alerte: pluies et averses intenses, orages…

01/08 13:00 → 01/08 21:00

Ce dimanche après-midi et en soirée, des pluies et averses parfois intenses et accompagnées d'orage traverseront notre pays d'ouest en est. En plusieurs endroits, on pourra relever 10 à 20 l/m² en peu de temps, voire davantage localement en cas d'averses successives.