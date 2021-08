Des orages et des pluies intenses: alerte de l’IRM dans 3 provinces wallonnes

Le ciel sera très nuageux lundi avec des périodes de pluie ou des averses, qui seront intenses l’après-midi, surtout dans le sud avec un risque d’orage, prévoit l’IRM. Une alerte jaune dans trois provinces wallonnes a été émise.

« A partir de ce lundi vers la mi-journée et jusqu’à mardi soir, de régulières périodes de pluie ou averses (parfois marquées et ponctuées d’un coup de tonnerre) sont prévues essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse, où les quantités de précipitations pourront par endroits approcher ou dépasser les 25 à 30 l/m² en 24h », indique l’IRM, qui place les provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg en alerte jaune dès 14 heures jusqu’à mardi.

Les prévisions complètes

Un creux, lié au complexe dépressionnaire sur la Scandinavie, s’étend vers nos régions et le nord de la France. Au sein de celui-ci traînera une perturbation qui sera le siège de régulières périodes de pluie et averses aujourd’hui et aussi demain. Des creux d’altitude successifs depuis l’ouest feront onduler cette perturbation, ce qui conduira parfois à une intensification des précipitations avec un risque d’orage. Certaines régions devraient toutefois être plus épargnées, comme le nord-ouest du pays.

► La météo dans votre commune, c’est par ici

Ce Lundi

Aujourd’hui, le ciel sera d’abord partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie et des averses en de nombreux endroits. En cours de journée, le temps deviendra instable avec des averses qui s’intensifieront et pourront être accompagnées d’orage, surtout dans le sud du pays. Dans le centre, il faudra composer avec quelques averses localisées l’après-midi. Le nord-ouest et le nord semblent par contre moins concernés par les précipitations avec même davantage de périodes ensoleillées. Les maxima seront compris entre 15 et 21 degrés. Le vent sera généralement faible et variable. A la mer, il sera plutôt modéré de nord à nord-est.

Ce soir

Ce soir, on prévoit d’abord encore des averses dans le sud-est du pays tandis que les éclaircies s’élargiront dans les autres régions. Dans le courant de la nuit, le temps deviendra temporairement sec avant l’arrivée de nouvelles vagues de précipitations par le sud-ouest. Dans le sud-est du pays, il s’agira probablement déjà d’intenses averses éventuellement ponctuées de coups de tonnerre. Les minima varieront de 8 à 14 degrés, sous un vent le plus souvent faible et variable.

Mardi

Mardi, la zone d’air humide et instable affectera encore une grande partie du pays. Nous prévoyons donc à nouveau des averses, pouvant localement prendre un caractère orageux, surtout sur le sud-est. Une stabilisation interviendra toutefois déjà sur l’extrême ouest du territoire où le temps pourrait rester généralement sec, avec même possibilité de conditions ensoleillées à la côte l’après-midi. Les maxima seront compris entre 15 ou 16 degrés en Hautes-Fagnes et 21 degrés sur l’ouest. Le vent sera faible à parfois modéré de direction variable ; dans la région côtière, il sera généralement modéré de nord-est puis nord à nord-est. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il sera principalement orienté au secteur ouest à sud-ouest.