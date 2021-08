Dour: une après-midi rock avec Do or Die, Tagada Jones, Wolves Scream…

Du 19 au 22 août, les animations ne vont pas manquer sur la plaine de la Machine à Feu de Dour avec le Kaki Club qui proposera de nombreux shows de DJ’s, de rappeurs et d’artistes pop. Les amateurs de rock dur apprécieront aussi la programmation d’une après-midi rock avec quatre groupes à l’affiche, le dimanche 22 août, grâce à Chris Michez du groupe Do or Die, le célèbre combo borain de hard core.

**** ** ****** ************** ***************** ** ****** ** ** ******* ** *** ******* ***** ***** ** ***** **** *** *********** ** ****** ******** **** ********* **** **** ************** ** ****** ** ********* ***** *** ******** ** ****** ****** ************* ** ** ******* ***** ******* ** ** ** *** ****** ** ******* ** ****** ****** *** *** ***** ** ** ******** **** **** ********** **** ************ ** ******** ** ** ******** ** ****** ********* *** ******** *** **** ******** ******* **** *** *** **** ** ****** ** ******* **** ********* ***** ************************* ***** *** ******* ** ****** ***** ************* ** **** **** ******* *** ********* ********** ** ***** *** ** ******** ****** ***** ****** ** ** **** ** ******** ** *** **** ***** *** *** ******* ************** ********** ** ** ********* ********* ********** ** *** ********** *********** *** ****** ** ********* *** ***** **** ***** *** ** ***** *** ******* ******* *** ** ****** ** ****** *** ***** ********