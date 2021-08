Yoyo, un restaurant chinois, débarque à Mons avec des plats «100% faits maison»

03/08 05:00 → 03/08 20:00

De régulières périodes de pluie ou averses (parfois marquées et ponctuées d'un coup de tonnerre) sont encore prévues aujourd'hui pour le sud et l'est du pays. D'hier à la mi-journée jusqu'à ce soir, les quantités de précipitations pourront, par endroits, atteindre entre 30 et 50 l/m² en 24h.