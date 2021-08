Chassés d’un bar, trois hommes reviennent avec une arme à feu à Quaregnon!

02/08 15:00 → 03/08 20:00

A partir de ce lundi vers la mi-journée et jusqu'à mardi soir, de régulières périodes de pluie ou averses (parfois marquées et ponctuées d'un coup de tonnerre) sont prévues essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse, où les quantités de précipitations pourront par endroits approcher ou dépasser les 25 à 30 l/m² en 24h.