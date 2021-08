Le programme des Belges engagés ce mardi aux Jeux de Tokyo

Plusieurs Belges vont tenter de s’illustrer ce mardi aux Jeux de Tokyo.

Mardi matin, sur le coup de 10h30 (3h30 heure belge), l’équipe nationale de hockey masculine joue la première demi-finale du tournoi des Jeux Olympiques de Tokyo. Les Red Lions seront opposés aux Men in Blue, l’équipe d’Inde désormais classée 3e mondiale après la phase de groupes. Les champions du monde belges, 2e mondiaux, sont donc à une heure de jeu d’une seconde finale olympique consécutive. L’Inde n’a plus atteint la finale depuis 41 ans, et les JO de Moscou où elle a décroché son 8e et dernier titre olympique, un record. Mardi, les joueurs de Shane McLeod n’oublieront pas qu’ils ont perdu quatre de leurs cinq derniers duels face aux imprévisibles indiens. Surclassés par l’Australie (7-1), ils ont ensuite aligné cinq victoires et rejoint le dernier carré. La Belgique a déjà inscrit 29 buts (dont 13 pc) mais la défense indienne depuis sa déroute australienne, a témoigné d’une belle solidité. Son gardien ne s’est plus retourné qu’à 7 reprises dans les cinq rencontres suivantes.

Le vainqueur rencontrera le jeudi 5 août à 19h00 (12h00 en Belgique) l’équipe sortie victorieuse de la seconde demi-finale entre l’Australie (FIH 1) et l’Allemagne (FIH 6). Les vaincus joueront le match pour la médaille de bronze prévu le même jour à 10h30.

En cas de victoire mardi, les Red Lions seront assurés de remporter une médaille, au moins en argent. Même en cas de défaite, les Belges auront donc encore une chance de monter sur la 3e marche du podium à condition de gagner la petite finale.

La journée de mardi pourrait aussi permettre aux kayakistes en ligne de disputer une finale olympique. Tant Artuur Peters (K1 1000 m) que le duo Hermien Peters/Lize Broekx (K2 500 m) se sont qualifiés lundi pour les demi-finales. Une place parmi le Top 4 de leur course le matin les enverrait en finale A disputée dans peu après midi.

Les épreuves d’athlétisme se poursuivront avec les séries matinales d’Ismael Debjani (1500 m) et Robin Vanderbemden (200 m) et celles en soirées de Michael Obasuyi (1500 m) et de Isaac Kimeli (5000 m), qui courra malgré une petite gêne à la cheville, et Robin Hendrix (5000 m).

La soirée sera aussi marquée côté belge par l’entrée en lice des trois cavaliers belges de jumping. Niels Bruynssels (Delux van T& ; L), Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus) et Grégory Wathelet (Nevados S) disputeront les qualifications du concours individuel. Les trente meilleurs couples se retrouveront en finale le lendemain. Vendredi, le trio s’unira pour porter les couleurs belges dans la compétition par équipes.

Le programme des Belges ce mardi (heure belge) :

Athlétisme

02h05 : 1500m (messieurs) – 1e série : ISMAEL DEBJANI

04h29 : 200 m (messieurs) – 2e série : ROBIN VANDERBEMDEN

12h10 : 110m haies (messieurs) – 1re série : MICHAEL OBASUYI

12h56 : 5000 m (messieurs) – 1re série : ROBIN HENDRIX

13h16 : 5000 m (messieurs) – 2e série : ISAAC KIMELI

13h50-14h10 : 200 m (messieurs) – Demi-finales : ROBIN VANDERBEMDEN (s.r.)

Canoë-Kayak (sprint)

03h00 : Kayak monoplace (messieurs) – K1 1000 m – 1re demi-finale : ARTUUR PETERS

03h30 : Kayak biplace (dames) – K2 500 m – 2e demi-finale : HERMIEN PETERS/LIZE BROEKX

05h13-05h21 : Kayak monoplace (messieurs) – K1 1000 m – Finale B : ARTUUR PETERS (s.r.)

05h21-05h30 : Kayak monoplace (messieurs) – K1 1000 m – FINALE A : ARTUUR PETERS (s.r.)

5h40-05h47 : Kayak biplace (dames) – K2 500 m – Finale B : HERMIEN PETERS/LIZE BROEKX (s.r.)

5h40-05h47 : Kayak biplace (dames) – K2 500 m – FINALE A : HERMIEN PETERS/LIZE BROEKX (s.r.)

Equitation

12h00-15h45 : Saut d’obstacles – Compétition individuelle – Qualification : NIELS BRUYNSEELS (Delux van T&L), JEROME GUERY (Quel Homme de Hus), GREGORY WATHELET (Nevados S)

Hockey

03h30-05h15 : Demi-finales (messieurs) : BELGIQUE – INDE