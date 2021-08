JO 2020: les Reds Lions repassent devant l’Inde (2-3, direct)

Les Belges sont venus à bout de l’Espagne en quart de finale et essaieront de poursuivre leur route vers l’or olympique.

Mardi matin, sur le coup de 10h30 (3h30 heure belge), l’équipe nationale de hockey masculine joue la première demi-finale du tournoi des Jeux Olympiques de Tokyo. Les Red Lions seront opposés aux Men in Blue, l’équipe d’Inde désormais classée 3e mondiale après la phase de groupes. Les champions du monde belges, 2e mondiaux, sont donc à une heure de jeu d’une seconde finale olympique consécutive. L’Inde n’a plus atteint la finale depuis 41 ans, et les JO de Moscou où elle a décroché son 8e et dernier titre olympique, un record.

Mardi, les joueurs de Shane McLeod n’oublieront pas qu’ils ont perdu quatre de leurs cinq derniers duels face aux imprévisibles indiens. Surclassés par l’Australie (7-1), ils ont ensuite aligné cinq victoires et rejoint le dernier carré. La Belgique a déjà inscrit 29 buts (dont 13 pc) mais la défense indienne depuis sa déroute australienne, a témoigné d’une belle solidité. Son gardien ne s’est plus retourné qu’à 7 reprises dans les cinq rencontres suivantes.

Le vainqueur rencontrera le jeudi 5 août à 19h00 (12h00 en Belgique) l’équipe sortie victorieuse de la seconde demi-finale entre l’Australie (FIH 1) et l’Allemagne (FIH 6). Les vaincus joueront le match pour la médaille de bronze prévu le même jour à 10h30.