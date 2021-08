Des crèmes glacées de la marque CORA, vendues notamment à Hornu sont rappelées!

Des crèmes glacées de la marque CORA, vendues en Belgique et notamment à La Louvière et à Hornu, via les supermarchés Cora et les magasins Match et Smatch font l’objet d’un rappel. Ces produits sont, en parallèle, retirés de la vente. Cette décision a été prise en concertation avec l’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire).