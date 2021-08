Battiste a accueilli Materazzi et Sneijder à Jurbise: «Des gars très simples»

C’était l’événement de ce lundi! Les anciens footballeurs Marco Materazzi et Wesley Sneijder étaient à Cuesmes à la concession Harley-Davidson, dans le but de promouvoir leurs «vins de champions». Ils ont ensuite pris la direction du restaurant «Il Galateo» à Jurbise pour se restaurer et signer plusieurs autographes de fans. Le patron de l’établissement Battiste Mastrogiovanni évoque la simplicité des deux hommes et une anecdote assez comique.

