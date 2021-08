Nouvelle tentation pour les gourmands à Mons: les doughnuts de Hashtag Bakeries

La mode des doughnuts vient d’amener une nouvelle vitrine à Mons: Hashtag Bakeries. Le patron mise sur la fraîcheur: les beignets sont cuits au petit matin, livrés dans la foulée et vendus dans la journée. Et ça marche! Mons est la quatrième ville où il s’implante. L’ouverture avait lieu ce mardi à 11h et trois quarts d’heure plus tard, les plateaux de doughnuts avaient déjà été solidement entamés par les premiers clients.

** ** *** ** ** **** ** ***** ********* *** ******* ********** ***** ******** ** ************ *** *** ****** ***** ** ***** *** **** ****** ** ******** ** **** ** ***** *** ***** ** ******** ********** ****** ** ******** **** ** ***** ***** ** ************ ** ** ****** ******** ******* ******** ***** ********** ** ***** ** **** ** ********* ** ********* ******* *** *** ****** ** *** ********* *** **** ***** ******* ********* ******** *** ** ** ****** *** ** ******* **** ***** ************** *** ******** ***** ****** *** **************** ******* ******** **** ******* ************* *** ********* ********* ** ****** ** ******** ************** ****** ********** ****** *** ****** ** ** ******** **** ** ***** ***** ****** ** * ****** ***** *** ******** ** ** ******** *************** ** ****** ** ** ***** ***** ** ********* **** ***** ** **** ** *** ** ** ******** ** *** ********* ****** ** ******** ** ********* *** ********************** ************ *********** ** ******* ****** ******************** ******* ** ***** ** ********* ****** ***** **** ** *********** ******* *** *** ****** **** *** ** *********** *********** ******** **** *********** ** ***** *** ********** ** ****** ** ***** ** ***** ******* ** ***** ** ****** ***** * ** *** **** *** *********** ***** ** ******* **** *** ********* **** *********** **** *** *********** ***************** **** **** ****** **** ** ********* ************ *********** ** *********** ** ********* ** **** **** ** **** ****** *** ** *************** *** ******* *** **** **** ****** ** ******* ********** *********** ******* *** *** ****** * ******** ********** **** ** ************* ** * ******* *** ******* ****** ******* ** ******* ************ ******** *** **************** ************* *** ** ** **** ********** *********** *** ********** ***** ** *** **************** ** ********************* ** ******* ******* ******* ******** * ****** ** ********* ** * * **** **** ** * ***** ********** **** *** ****** ***** ***** ** ********** ** ******* ** ********* ** ********** ***** ** ******* *** *** ****** ** ****** *** ************ ****** ** **** ********** ****** ********* ** ****** ****** ***** **** ******* ** ** ******** ** ***** *********** ** ******* ******** ** ****** ** ********** ** ******* *** *** ** *** ******** ********** *********** **** *** ****** ********* ***** ** **** ******* ** ******* ******* *** ** ***** ********** ** ************** ** *********** ********** **** ****** *** ******** ******* ******** ** **** ** ***** ** ***************** ******** ******* *** *** ******* * ********** ** ** ********* *********** ***** ********** ** ************ ***************** ********** ** ********* **** *** *********** Lire aussi Le Covid ne freine pas les nouveaux commerces! Voici les nouveaux venus à Mons