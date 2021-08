Thiam, Belgian Cats et équitation: le programme des Belges engagés ce mercredi aux JO

Thiam va débuter ce mercredi la défense de son titre olympique en heptathlon, tandis que les Cats tenteront de se qualifier pour les demi-finales.

Nafi Thiam se lance mercredi à partir de 9h35 (2h35 en Belgique) dans ses sept travaux. La championne olympique de l’heptathlon de Rio, est à Tokyo bien décidée à s’emparer d’une deuxième couronne olympique cinq ans plus tard.

Devenue star de l’athlétisme, celle qui a été élue meilleure athlète mondiale de l’année 2017 après son titre mondial de Londres apparaît plus détendue que jamais. Même si elle n’a disputé aucun heptathlon préparatoire en 2021 la protégée de Roger Lespagnard dispose de nombreux atouts pour réussir dans son entreprise. Elle s’aligne à Tokyo sans la moindre blessure. La Namuroise est désormais libérée des contraintes liées à ses études. Elle a pu se préparer dans les meilleures conditions, notamment au niveau de la récupération. Cet hiver, elle a remporté le titre européen du pentathlon en salle sans préparation spécifique. « Je me sens plus forte de jamais », confiait Nafi Thiam la semaine dernière dans un rendez-vous virtuel avec la presse.

Voilà qui ne devrait pas rassurer les 23 autres concurrentes. Parmi elles Noor Vidts. La Vilvordienne vient de battre son record personnel à Arona au mois de juin (6.240 points). Elle tentera de faire mieux que sa 15e place des championnats du monde de Doha. Mercredi, elles disputeront le 100 m haies, le saut en hauteur, le lancer du poids et le 200 mètres. Jeudi, suivront dans l’ordre, le saut en longueur, le lancer du javelot et le 800 mètres.

Les messieurs aborderont eux aussi leur épreuve multitâche : le décathlon. Thomas Van der Plaetsen, 8e à Rio, a retrouvé la forme cette saison comme son record personnel de 8.430 points réussi à Götzis fin mai l’a démontré. Son programme de la journée sera composé du 100 m, du saut en longueur, du lancer du poids, du saut en hauteur et du 400 mètres. L’heptathlon et le décathlon s’achèveront jeudi. Une quatrième athlète belge sera active au stade Olympique : Elise Vanderelst. Elle courra en soirée (19h12 locales, 12h12 belges) sa demi-finale du 1500 mètres.

Les Belgian Cats vont tenter de rejoindre le dernier carré du tournoi de basket féminin. Elles seront opposées au Japon en quarts de finale (17h20/10h20 belges). Emma Meesseman et ses équipières avaient battu les Japonaises 92-84 à Ostende en février 2020 pour s’ouvrir les portes des JO. Le 15 juillet une rencontre de préparation jouée à Mito avait vu le Japon (FIBA 10) s’imposer 84-76. Une victoire offrirait aux Belges les vainqueurs d’Espagne-France en demi-finales.

Les cavaliers de saut d’obstacles Niels Bruynseels (Delux van T&L), Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus) et Grégory Wathelet (Nevados S) disputeront la finale individuelle après avoir terminé respectivement 7e, 11e et 13e des qualifications mardi grâce autant de parcours sans-faute.

Après les golfeurs, ce sont les golfeuses qui vont aborder leur tournoi sur le parcours du Country Club de Kasumigaseki dans la lointaine périphérie tokyoïte. Manon de Roey défendra les chances belges.

Sur le Canal de la forêt de la mer, qui sépare deux îles artificielles, Hermien Peters et Lize Broekx reviennent mettre le kayak à l’eau et cette fois séparément en kayak monoplace (K1) et toujours sur la distance de 500 mètres. Ensemble, elles ont gagné la finale B (9e du classement final) du K2 500 mètres.

Programme des Belges aux Jeux olympiques de Tokyo le mercredi 4 août :

Athlétisme

02h00-02h20 : Décathlon – 100 m (1/10) : THOMAS VAN DER PLAETSEN

02h35-02h52 : Heptathlon – 100 m haies (1/7) : NAFISSATOU THIAM, NOOR VIDTS

02h55-03h40 : Décathlon – Longueur (2/10) : THOMAS VAN DER PLAETSEN

03h35-05h20 : Heptathlon – Hauteur (2/7) : NAFISSATOU THIAM, NOOR VIDTS

04h40-05h25 : Décathlon – Poids (3/10) : THOMAS VAN DER PLAETSEN

11h30-13h40 : Décathlon – Hauteur (4/10) : THOMAS VAN DER PLAETSEN

12h12 : 1500 m (dames) – 2e demi-finale : ELISE VANDERELST

12h05-12h50 : Heptathlon – Poids (3/7) : NAFISSATOU THIAM, NOOR VIDTS

13h30-13h50 : Heptathlon – 200 m (4/7) : NAFISSATOU THIAM, NOOR VIDTS

14h30-14h50 : Décathlon – 400 m (5/10) : THOMAS VAN DER PLAETSEN

Basket

10h20-12h20 : Quarts de finale (dames) : BELGIQUE – Japon

Canoé-kayak (sprint)

03h15-03h55 : Kayak monoplace dames – K1 500 m – Séries : HERMIEN PETERS, LIZE BROEKX

05h30-05h45 : Kayak monoplace dames – K1 500 m – Quarts de finale : HERMIEN PETERS (s.r.), LIZE BROEKX (s.r.)

Equitation

12h00-14h15 : Saut d’obstacles – Compétition individuelle – FINALE : NIELS BRUYNSEELS (Delux van T& ; L), JEROME GUERY (Quel Homme de Hus), GREGORY WATHELET (Nevados S)

Golf

0h30-09h00 : 1er tour dames : MANON DE ROEY