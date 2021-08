JO 2020: Nafi Thiam en tête de l’heptathlon après deux épreuves (vidéos)

Vidéos

La championne olympique en titre a pris un peu ses distances avec ses rivales en remportant la hauteur avec 1,92 m. Noor Vidts est bien partie pour battre son record. Blessé, Thomas Van der Plaetsen a dû abandonner au décathlon.

Nafi Thiam a entamé avec sérieux la première journée de son heptathlon olympique. La médaillée d’or en titre occupe la tête du classement après deux épreuves, le 100 m haies et la hauteur, avec un total de 2.176 pts, 109 de moins que lors de son record établi en 2017 à Götzis. Elle devance l’Américaine Erica Bougard (2.157) et la Britannique Katarina Johnson-Thompson (2.138). Noor Vidts, quant à elle, occupe une très belle 4e place avec 2.115 pts.

Après une entrée en matière correcte sur 100 m haies en 13.54, à 20 centièmes de son record, Thiam a marqué des points importants en remportant la hauteur avec 1,92 m, son meilleur saut de la saison. Dans la cuvette surchauffée du stade Olympique, elle a cependant manqué de peu l’occasion d’assommer ses rivales à son deuxième essai à 1,95 m, où elle a accroché la barre de justesse avec ses mollets. Avec 3 cm de mieux, elle aurait marqué 39 pts de plus et aurait été un peu plus à l’aise pour la suite du concours.

Sa grande rivale, la Britannique Katarina Johnson-Thompson est apparue peu à l’aise à la hauteur. Alors qu’elle a un record personnel à 1,98 m, la championne du monde, qui s’était déchiré le tendon d’Achille en décembre dernier, a eu besoin de trois essais pour passer 1,83 m et s’est finalement arrêtée à 1,86 m.

Du coup, c’est l’Américaine Erica Bougard qui apparaît comme la principale menace pour Nafi Thiam à l’heure actuelle, même si ses records personnels en lancers (13,02 m au poids et 46,75 m au javelot) sont loin de ceux de la Belge.

La bonne surprise de ce début d’heptathlon est venue de Noor Vidts. L’athlète de Vilvorde, qui avait décroché le titre de vice-championne d’Europe en salle du pentathlon derrière Thiam, en mars, à Torun, a pulvérisé son record sur 100 m haies de 24 centièmes en terminant en 13.17. Et à la hauteur, elle a franchi 1,83 m, à 1 cm de sa meilleure marque. Après deux épreuves, elle est ainsi en avance de 86 pts sur son record personnel (6.240 pts) établi en juin à Arona.

L’heptathlon reprendra à 19h05 (12h05 en Belgique) avec le concours de poids qui précédera le 200 m.

Le drame pour Van der Plaetsen

Au décathlon, le seul Belge engagé a eu beaucoup moins de chance. Après un très bon 100 m bouclé en 11.05, à 1 centième de sa meilleure performance, Thomas Van der Plaetsen.

Lancé à pleine vitesse, il s’est effondré au moment de sa prise d’appel et est tombé brutalement face contre sable. Après quelques minutes, il a été évacué du stade en chaise roulante avant d’être dirigé vers l’hôpital.